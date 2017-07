«Je suis venu pour apporter un plus»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Après la signature du contrat le liant au MOB pour 2 ans, le transfuge de la DRBT, Noubli Fethi, parle de sa nouvelle aventure avec les Crabes et de ses objectifs.

La Dépêche de Kabylie : Comment se sont déroulées les négociations avec les dirigeants du MOB ?

Noubli Fethi : Honnêtement, tout s’est bien déroulé et en un court laps de temps, on a trouvé un terrain d’entente. Je remercie les dirigeants du MOB qui m’ont accordé leur confiance et j’espère être à la hauteur de leurs attentes. Le MOB est un grand club qui ne se refuse pas et je suis venu pour donner le plus escompté.

Vous n’avez pas peur de la pression du public du MOB ?

Non pas du tout, je connais très bien le MOB contre lequel j’ai joué plusieurs fois. C’est un club qui renferme un public nombreux qui aime son club. Il suffit de tout positiver et de travailler pour l’intérêt de cette équipe, et Inchallah, elle reprendra sa place en Ligue 1.

Vous avez sûrement un message à lancer aux supporters…

Les Crabes sont connus sur tout le territoire national pour leur amour indéfectible aux couleurs vert et noir. J’espère qu’ils le resteront encore cette année en se mobilisant derrière leur équipe dans les moments difficiles pour qu’elle accède en Ligue 1 mobilis en fin de saison.

Propos recueillis par Z. H.