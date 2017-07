La reprise décalée à aujourd’hui

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Initialement prévue pour hier, lundi, la reprise des entraînements de la JSM Béjaïa aura finalement lieu cet après-midi, à partir de 16 heures au stade de l’UMA. Toutefois, aucune raison n’a été évoquée par la cellule de communication du club pour expliquer ce report de dernière minute. Ceci dit, et après deux mois d’inactivité, Sofiane Kacem et consorts vont devoir reprendre les entraînements sous la houlette du nouveau staff technique qui sera mené par l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud. Cette première séance de travail sera aussi une occasion pour les supporters du club afin de découvrir de plus près les nouveaux éléments recrutés cet été par la direction. En outre, et comme tout le monde le sait, les Béjaouis qui miseront sur une préparation de qualité pour travailler tous les aspects d’un effectif remanié à près de 60%, s’entraîneront au stade de l’UMA pendant une petite semaine avant de rallier, lundi prochain, l’ENSO d’El Vaz, dans la wilaya de Sétif, pour un premier stage de 10 jours qui sera consacré à la préparation physique générale. Aussi, un deuxième regroupement d’une même durée (du 31 juillet au 11 août) sera au menu des partenaires de Drifel sur le site d’Ain Draham (Tunisie), lesquels disputeront quelques matchs amicaux sur place pour permettre au staff technique de créer une osmose entre les anciens et les nouveaux éléments arrivés cet été. Par ailleurs, une réunion de travail devrait regrouper, juste avant le début de la séance de reprise, le président du club, Boualem Tiab, le directeur général, Karim Doudane et le nouvel entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, pour mettre sans doute les choses au point avant le coup d’envoi de la préparation estivale qui s’étalera sur six semaines de travail.

B Ouari.