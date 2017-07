«J’ai envie de changer d’air»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Son nom a tout le temps été associé aux deux clubs de la ville de Bouira, que ce soit le MBB ou le MCB. Ali Tellal, ce cadre de la DJS et entraîneur confirmé, doté d’une expérience de plusieurs saisons en matière de coaching, compte changer d’air et entrainer un autre club autre que le MBB ou le MCB la saison prochaine. Ce dernier estime avoir de sérieux contacts avec des clubs en dehors de Bouira, dont il préfère taire les noms ainsi que la division avant de tout finaliser. «Cela fait plusieurs saisons que j’entraine ici à Bouira, souvent dans des conditions des plus pénibles, puisqu’au delà de l’aspect sportif, se mêle les sentiments, deux clubs avec lesquels j’ai grandi en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur», soulignera-t-il. Cette fois-ci, enchainera-t-il, «j’ai envie de tenter ma chance et driver un autre club. J’ai quelques contacts mais à ce jour, je n’ai pas encore tranché». Pour rappel, la saison écoulée, Ali Tellal était à la tête du MC Bouira qu’il a sauvé in extrémis de la relégation. «Ce fut l’une des saisons les plus stressantes de ma carrière d’entraîneur», dira-t-il. Et d’ajouter : «J’ai exercé dans des conditions des plus difficiles, tout en sachant que le club était dépourvu de moyens, d’autant qu’il fallait non seulement assurer les entraînements et le coaching le jour du match, mais aussi aider le staff dirigeant en motivant les joueurs et les convaincre de jouer en attendant de jours meilleurs pour percevoir leur indemnités.»

M’hena A.