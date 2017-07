Youcef Ibaouène nommé entraîneur

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

La direction du FC Betrouna a nommé Youcef Ibaouène comme entraîneur de l’équipe fanion, en prévision de la nouvelle saison sportive 2017-2018. Ce club, nouvellement créé avec des ex-membres de l’US Kemouda laquelle va se spécialiser uniquement dans les arts martiaux, compte s’engager cette saison en championnat de wilaya de football de Tizi-Ouzou. Youcef Ibaouène, qui a déjà drivé l’US Kemouda il y a deux saisons en arrière avant qu’Ahmed Abbassène ne lui succède la saison passée, est de retour aux affaires du club, mais avec la nouvelle formation du FC Betrouna. Les dirigeants souhaitent qu’avec la nomination d’Ibaouène Youcef, le FC Betrouna marquera de son empreinte la saison sportive et pourquoi pas réussir l’accession comme ce fut le cas la saison écoulée avec le RC Betrouna qui a réussi un parcours exceptionnel avec, à la clé, une accession historique en division honneur de Tizi-Ouzou. Youcef Ibaouène connaît bien l’équipe dirigeante et même la majorité des joueurs ont travaillé sous sa houlette, ce qui ne fera que lui faciliter la tâche et sa mission, pour mener, comme il se doit, le groupe vers de bons résultats.

Massi Boufatis