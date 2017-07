Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Convoité par plusieurs équipes, l’ancien joueur de la JSK, Yacine Amaouche, qui a évolué pendant deux saisons à l’Olympique d’Akbou, s’est engagé pour une saison avec le nouveau pensionnaire de la Régionale 2, l’US Soummam.

Accosté samedi à la fin de la rencontre entre les vétérans de la JSK et le SSSA, le joueur a déclaré : «J’ai trouvé un accord avec les dirigeants de l’USS. Je dois avouer que les responsables de la formation de Béjaïa se sont montrés, dès le départ, intéressés par mes services. Je suis content de mon choix et j’espère réussir une très bonne saison avec ma nouvelle équipe». Le club était à la recherche d’un joueur expérimenté et le choix s’est porté tout naturellement sur le buteur en finale de la coupe de la CAF en 2002 face au canon de Yaoundé, Yacine Amaouche. Un apport donc de choix pour le nouveau promu qui entend bien, selon ses dirigeants, jouer les premiers rôles pour leur première saison dans ce palier. Ainsi, Yacine Amaouche est la première recrue officielle de l’US Soummam.

Samy H.