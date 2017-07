Béjaïa 2ème avec 16 médailles d’or

Par DDK | Il ya 26 minutes | 44 lecture(s)

La ligue algéroise d’athlétisme, sous l’égide de la FAA, a organisé, du 6 au 8 juillet derniers, le championnat national «Arezki Hamoutène» des catégories U18 et U20. Durant cette compétition, les clubs affiliés à la ligue de Béjaïa ont décroché 60 médailles (16 en or, 22 en argent et 22 en bronze), un pactole très encourageant pour l’avenir de la discipline au niveau local. Ces médailles qui sont gagnées par 14 clubs de la wilaya sont reparties comme suit : AMC Béjaïa avec 11 médailles (5 en or, 5 en argent et une en bronze), le MB Béjaïa avec 9 médailles (4 en or, 2 en argent et 3 en bronze), l’AM Béjaïa 2 médailles d’or, le RB Souk El Tenine avec 5 médailles (1 en or, 3 en argent et 1 en bronze), le CSH Béjaïa avec 4 médailles (1 en or, 2 en agent et 1 en bronze), l’AC Sidi-Aïch avec 3 médailles (1 en or et 2 en argent), le RC Amizour avec 3 médailles (1 en or, 1 en argent et 1 en bronze), l’ES Amizour avec 1 médaille en or, l’AC Béjaïa avec 9 médailles (5 en argent et 4 en bronze), l’ASFJ Béjaïa avec 4 médailles (1 en argent et 3 en bronze), l’ARB Aokas avec 2 médailles (1 en argent et 1 en bronze), le CS Souk El Tenine avec 3 en bronze, l’EC Béjaïa avec 2 médailles en bronze, la JS Chemini avec 1 médaille en bronze et l’EM Sidi-Aïch avec 1 médaille en bronze. Avec ces probants résultats, la ligue de Béjaïa se classe 2ème position, derrière celle d’Alger et avec un grand déficit en infrastructure.

Z. H.