Les bilans approuvés

Par DDK | Il ya 27 minutes | 45 lecture(s)

L'US Béni Douala a tenu son assemblée générale ordinaire, au début de semaine, au niveau du siège de l'APC de Béni Douala. Les membres de l'assemblée ont approuvé, à l'unanimité, les bilans moral et financier de la saison sportive 2016-2017. Les responsables du club ont saisi cette occasion, pour lancer un appel «à toutes les forces vives de la région et à tous ceux qui aiment l'US Béni Douala pour lui venir en aide dans ces moments difficiles». «On lance un appel aux responsables locaux, à leur tête le maire de la localité de Béni Douala, de débloquer les subventions accordées au club. Ça fait quatre années qu’on n'a perçu aucun sou de l'APC de Béni Douala en raison du blocage des élus", a déclaré Dahmane Azem, manager général du club, avant de conclure : «On a besoin d'une somme d'argent pour entamer la préparation d'intersaison et on espère qu'on trouvera des bailleurs de fond qui viendront en aide à l'USBD qui a représenté dignement la Kabylie. En tant que dirigeants, on fait de notre mieux pour régler cette situation et on tâchera de réunir les moyens nécessaires, pour que l'équipe entame sa préparation d'intersaison". Pour rappel, l'US Béni Douala a raté de peu l'accession en ligue 2 Mobilis la saison passée, en terminant en tête du classement général aux côtés du RC Kouba qui a eu le dernier mot en accédant à la faveur du goal-average particulier.

Massi Boufatis