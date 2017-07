Bon parcours de l’équipe du CEM Mirad Amer d’El Hachimia

Par DDK | Il ya 26 minutes | 39 lecture(s)

Très bon parcours des jeunes footballeurs (minimes), du collège Mirad Amar d’El Hachimia dans la wilaya de Bouira, qui ont réussi à atteindre la finale lors du championnat national des sports scolaires dans la discipline football, catégorie minimes, qui s’est déroulé du 4 au 9 juillet dans la wilaya de Médéa. En effet, après une époustouflante qualification lors des phases de wilaya et régionale, l’équipe drivée par le duo Beriane Mokhtar et Athmani Mohamed s’est distinguée en balayant tous les adversaires pour atteindre une finale inédite, perdue face à une très bonne équipe de Rélizane sur le score de 2 à 0. Pour l’entraîneur Beriane, «C’est un très bon parcours qu’on a réalisé. Nous avons fait jeu égal avec de très bonnes équipes mieux préparées que nous et qui pratiquent du beau football, à l’instar des équipes de Jijel, BBA, Médéa et Rélizane». Des trophées (coupe, médailles et attestation) ont été attribués aux deux finalistes. Une distinction amplement méritée de cette équipe du CEM Mirad Amer d’El Hachimia qui a fait honneur à toute la région de Bouira dans cette compétition, qui a pourtant regroupé de bonnes équipes.

M’hena A