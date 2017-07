16 équipes au rendez-vous

Par DDK | Il ya 26 minutes | 43 lecture(s)

L’Association sportive du quartier de Maâla, situé sur les hauteurs de la ville de Sidi-Aïch, en collaboration avec l’association culturelle du même quartier Tharoua N’Chvive, organise un tournoi de football inter-quartiers avec les moyens du bord, pour gérer cette période de vacances et occuper les jeunes. L’ouverture officielle de cette manifestation, qui s’étalera jusqu’au 28 juillet, soit la date de la finale, a été donnée hier. Au total, seize équipes y participent, dont Tafat, Imazighene, El Barca, Thimeqverth, Thala, JSK, Les Stars, Les Berbères, Moulima et Iftiwdjen. Les équipes sont réparties en deux groupes de six et se produiront au stade communal de Sidi Aïch tous les jours à partir de 17 heures. Ce challenge, qui va certainement drainer de nombreux amoureux de la balle ronde, est une occasion pour certains joueurs de démontrer leurs talents, pour être éventuellement recrutés par des clubs. Le président de l’association sportive de Maâla, Ighit Abdelghani et son comité d’organisation, n’ont rien laissé au hasard, en mettant tous les moyens possibles à la disposition des équipes participantes, en les dotant de ballons et en prévoyant des cadeaux de valeur pour les vainqueurs. Il est certain qu’avec cette 3e édition de ce tournoi, cette dynamique association «ASM» continue à faire un travail de proximité qui apporte de plus en plus ses fruits, en éloignant, le plus possible, les jeunes de ces localités des fléaux sociaux. «Nul doute que l’encadrement de cette manifestation sportive, par des personnes sages, contribuera à la réussite de cet événement, dont l’objectif principal étant de mobiliser les jeunes et de leur inculquer les valeurs du fair-play et de la discipline», commente un organisateur.

Samy H.