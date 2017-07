Coup d’envoi aujoud’hui à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 26 minutes | 49 lecture(s)

Le coup d’envoi du tour zonal de la 5e édition de la Coupe d’Algérie inter-quartiers de football, des joueurs non structurés (18 à 22 ans) Feu Khelouati Rachid, sera donné cet après-midi à 17h30, au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou.

Organisé par la DJS de Tizi-Ouzou sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette phase s’étalera du 12 au 14 juillet prochain. Cette compétition qui regroupera six wilayas, à savoir Tizi-Ouzou, Blida, Alger, Boumerdès, Tipaza, Bouira, se jouera sou forme de Championnat de deux poules de trois équipes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la forme alors que les deux deuxième se disputeront le match de classement pour la 3e et 4e place. L’arrivée des différentes délégations, qui éliront leur quartier au niveau de la résidence universitaire de Draâ Ben Khedda, est prévue pour aujourd’hui à 14h00, soit deux heures avant la cérémonie d’ouverture qui sera rehaussée par la présence des responsables de la wilaya et les membres du comité d’organisation. Pour cette première journée, deux rencontres sont au menu. La première opposera la formation de Tizi-Ouzou à celle de Bouira à 16h30 et la deuxième mettra aux prises le représentant de la wilaya de Boumerdès à son homologue de Tipaza. Pour rappel, à l’issue de cette compétition, le vainqueur de cette phase zonale sera qualifié au national qui aura lieu, tout prochainement, probablement à Alger. À signaler que pour cette ultime étape qui est organisée pour la première fois à Tizi-Ouzou, c’est la formation d’Iferhounène qui représentera la wilaya de Tizi-Ouzou. Une équipe qui a remporté, rappelons-le, haut la main, le 25 mai dernier, la phase de wilaya en s’imposant (2 - 1) en finale devant la formation de Tirmitine au stade du 1er novembre. Les Jeunots de la région d’Aïn El Hammam, qui ont démontré lors des précédentes phases, notamment la wilaya, beaucoup de qualités et de punch, semblent prêts à relever le défi pour décrocher le billet pour la phase nationale, comme l’avait si bien fait déjà par le passé la formation de Ouacifs. Les camarades du jeune capitaine Habeche Lounas qui seront soutenus et encourager par un public des grands jours qui sera tout acquis à leur cause, se veulent plus que jamais déterminés à se surpasser pour s’offrir le billet qualificatif pour la phase nationale.

Salem Klari