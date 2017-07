Les filles juniors de Tizi N’Tleta en or

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les juniors filles du club du JC Tizi N’Tleta ont réussi un coup de maître, vendredi dernier, lors du championnat national d’Algérie de judo, qui s’est déroulé à la salle omnisports de Birtouta (Alger).

En effet, les demoiselles de fer kabyles se sont offert à l’occasion la médaille en vermeil, en s’imposant, respectivement devant leurs homologues de l’USM Alger (3 - 2), le club élite judo de Kabylie (3 - 2), avant de décrocher, haut la main, la plus haute distinction en finale devant le JCOS (Alger) sur un score sans appel de 5 à 0. Les championnes, Abdelli Sarah, Si Kadir Keltoum, Si Kadir Lisa, Meziani Sabrina, Zehani Lydia et Silem Chabha, n’ont pas fait dans la demi-mesure, en se montrant nettement au-dessus du lot lors de ces championnats d’Algérie, qu’elles ont marqués de leur empreinte. L’absence de moyens financiers, dont souffre cette formation, n’a pas eu raison du talent, de la volonté et de la détermination de ces jeunes athlètes qui ont surclassé, de la tête aux épaules, leurs adversaires plus nanties. Les responsables de ce club souhaitent vivement les autorités locales accordent plus d’attention à cette formation du JCT qui a enfanté de grande championnes, à l’image de Sonia Asselah, actuellement au GS Pétroliers, qui continue de représenter dignement la wilaya de Tizi-Ouzou que ce soit au niveau national qu’international. Toujours en filles, la formation de l’AS Aït Mesbah (ASAM), qui n’est plus à présenter, a décroché, de son côté, la médaille d’argent dans la catégorie minime. Une autre consécration qui vient s’ajouter au riche palmarès de cette association sportive de l’ASAM qui détient de nombreux titres, que ce soit à l’échelle nationale que continentale. À signaler que la troisième place dans la catégorie minime filles est revenue a la formation de l’EK Kabylie. Par ailleurs, en garçons, l’Étoile de Judo de Kabylie s’est contentée de la médaille de bronze. Une distinction non négligeable par rapport au niveau des participants à ce championnat d’Algérie 2016-2017 qui a connu, selon de nombreux observateurs, une grande réussite. Par ailleurs, l’on a appris que la coupe d’Algérie est prévue à Oran le 21 juillet prochain. Une joute à laquelle devrait participer de nombreuses équipes de la région, dont le JC Kabylie en catégorie seniors garçons. Un club qui a accédé, rappelons-le, en Nationale 2 cette année.

S Klari.