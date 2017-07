«Ensemble, pour remettre le club en Ligue I»

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

C’est un homme malade et fatigué mais déterminé qui répondait, avant-hier, en marge de la première séance de travail de son équipe pour le lancement de la préparation de la prochaine saison sportive, aux questions de la Dépêche de Kabylie.

D’ailleurs, il devait se rendre, hier mercredi, pour un séjour d’une semaine dans un hôpital à Marseille, pour des soins. Pour la petite histoire, le destin de Boualem Tiab se confond avec celui de la JSMB qu’il préside depuis 1974, soit plus de quarante ans, si l’on excepte cet intermède de l’année 1978, où le club, dénommé alors MBB, avait été rangé au placard suite aux dispositions de l’EPS de l’époque. Sous son commandement, la JSMB a côtoyé la cour des grands avec sa première accession en Ligue 1 lors de la saison 98/99. Dix ans plus tard, soit en 2008, elle a remporté l’unique titre majeur du club, le trophée de la coupe d’Algérie, avant d’être, une année plus tard, finaliste de la coupe de l’UNAF, puis vice-championne d’Algérie en 2011. Durant cette même année, M. Tiab s’était vu attribuer l’ordre de mérite du football national décerné alors par la FAF. A plusieurs reprises, il avait annoncé de partir en raison de l’ingratitude des uns et de son état de santé précaire, dit-il, mais son amour pour les couleurs Vert et Rouge lui a fait changer d’avis à chaque fois et il resta au chevet de son club de toujours. Néanmoins, le vétéran des présidents des clubs algériens confie qu’il serait prêt à céder les clés de la maison à un jeune investisseur qui serait intéressé par la présidence de la JSMB.

La Dépêche de Kabylie : Qu’en est-il du recrutement et de la préparation d’intersaison ?

B. Tiab : Pour tout vous dire, j’ai donné carte blanche au coach en chef et au directeur général (Zeghdoud et Doudane ndlr) pour s’occuper de ce volet et je crois que je n’ai pas eu tort de leur faire entièrement confiance. Je reste persuadé qu’ils ont fait venir des joueurs de qualité qui seront en mesure de donner un plus à notre équipe. Nous avons fait un recrutement bien étudié avec des doublures pour chaque poste. Notre budget ne nous permet pas de faire venir de grands noms, mais je suis globalement satisfait par ce qui a été fait jusque-là. A présent, nous sommes en contacts très avancés avec un gardien de but de valeur et nous recherchons un attaquant de métier pour clore ce chapitre. Pour la préparation, et comme vous le savez peut-être, nous sommes le premier club de la Ligue 2 à reprendre le chemin du travail, avec l’espoir de concrétiser pleinement notre programme de préparation avant le début du championnat.

Un mot sur la liste des joueurs à libérer cet été ?

Nous avons établi une première liste qui sera redue publique sous peu. Les joueurs à libérer, mais qui sont encore liés au club, seront convoqués aussi pour résilier leurs contrats contre la perception de leur argent dès l’encaissement de la subvention du fonds de wilaya. Même les autres joueurs, les anciens, percevront chacun un salaire dès la semaine prochaine.

On croit savoir que le gardien Yacine Djabaret sera libéré. Le confirmez-vous ?

Oui, absolument. En plus du facteur âge, nous avons surtout encaissé beaucoup de buts bêtes lors de la saison écoulée. Ceci dit, après avoir engagé le portier de l’ASK (Benmeddour ndlr), nous comptons aussi en faire de même avec un nom connu sur la scène sportive dont je tairai le nom. Vous le saurez dans les prochains jours et inchallah on bouclera l’opération recrutement, pours se pencher par la suite sur la préparation d’intersaison, afin de bien entamer la nouvelle saison sportive 2017-2018. Nous devons réussir notre préparation pour aborder le nouvel exercice avec tous nos atouts.

Le club vit une situation financière aiguë. Comment comptez-vous vous y prendre pour réaliser une saison conforme à votre objectif, notamment jouer la carte de l’accession qui nécessite forcément des dépenses importantes ? Avez-vous reçu des garanties dans ce sens ?

Oui, il y a monsieur le wali qui est toujours derrière le club en le soutenant du mieux qu’il peut. Il ne cesse pas de s’enquérir de notre situation et nous espérons recevoir l’aide nécessaire pour parvenir à réaliser l’objectif tracé, à savoir le retour de la JSMB en Ligue 1. En parlant de la question argent, je vous apprends que des postes seront supprimés prochainement pour alléger un tant soit peu les dépenses de la société, comme on l’a fait avec la masse salariale des joueurs qui est revue cette année à la baisse. Ceci dit, je reste persuadé que notre équipe aura son mot à dire en championnat et finira avec l’enfer de la ligue 2. Ça a trop duré et on veut que cette saison soit celle de la consécration et du grand retour de la JSMB en Ligue une. On a vécu des saisons difficiles en Ligue 2 et vous savez de quoi je parle. La saison écoulée, on était à deux doigts de revenir en Ligue 1, mais diverses raisons extra sportives, que tout le monde connait, nous en ont empêchés. La saison prochaine, nous aurons notre mot à dire et nous veillerons à ne pas refaire les erreurs de la saison écoulées, comme rater beaucoup de matchs à domicile, ce qui nous a coûté l’accession au finish.

Un message peut-être pour terminer ?

Je lance un appel en direction des fidèles supporters pour qu’ils restent solidaires avec notre club. Avec leurs encouragements et leur soutien, la JSMB saura comment rebondir et retrouver sa place parmi l’élite. On fera tout notre possible pour réunir les meilleures conditions à l’équipe pour qu’elle puisse réaliser son objectif, à savoir l’accession en Ligue 1 mobilis. Ensemble, la saison prochaine sera meilleure inchallah.

Propos recueillis par B Ouari