Sidibé sommé de négocier sa libération

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Après avoir entendu avant-hier les dirigeants du MOB, les membres de la commission des recours et litiges (CRL), ont rendu leur verdict en faveur de ce club et l’équipe dirigeante n’attend que la notification de la CRL qui se fera dans les prochains jours. Sur les six joueurs concernés par cette affaire, Sidibé est le seul joueur à signer dans un autre club. Et après le dénouement de cette affaire, les dirigeants Usmistes doivent s’attabler avec ceux du MOB pour négocier la libération du joueur. En plus de Sidibé, Salhi, Boussaada, Bentayeb, Khadir et Lakhdari sont les autres joueurs concernés et ayant déposé leurs contrats au niveau de la CRL.

Pourquoi les négociations avec Bouarata n’ont-elles pas abouti ?

Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a tout réglé avec Rachid Bouarata pour entraîner le MOB la saison prochaine, avant qu’une personne, intruse de la famille Mobiste, ne fausse les calculs de la direction et ceux de Bouarata. D’après certaines sources, cette personne a négocié avec Azziz Abbés sans que la direction ne le sache, chose qui est arrivée aux oreilles de Rachid Bouarata qui a rompu directement les négociations. À quoi sert l’installation d’une commission de recrutement si chaque actionnaire recrute et négocie à sa manière et jusqu’à quand la fin de ce genre de comportement qui nuit au statut du club et à sa réputation.

Z. H.