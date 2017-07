Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Promu en seniors cet été, le jeune meneur de jeu de la JSK, Juba Oukaci, prétend à marquer son passage à la JSK. Joint par nos soins, il nous a parlé de plusieurs points le concernant et qui concernent son club, la JSK.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après avoir paraphé un contrat professionnel de trois saisons ?

Juba Oukaci : Je suis très heureux de signer pour mon club de cœur la JSK. C’est un rêve qui se réalise et pour moi et pour ma famille. Je ferai le maximum pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour servir la JSK et l’aider à réaliser de belles performances inchallah. Je remercie mes entraîneurs dans les petites catégories, en l’occurrence Hocine Chikhi, Tahar Lamhane, Nassim Hamlaoui, Said Kaidi, Moneim Kheroubi et Nadir Zeham.

Même le coach Rahmouni a affirmé que vous avez beaucoup de talent…

Le coach Rahmouni m’a beaucoup aidé et je le remercie infiniment pour sa confiance. Il a décidé de m’incorporer dans des matchs très importants à la fin de l’exercice passé et sa décision était très courageuse.

Plusieurs clubs vous ont sollicité mais vous avez signé à la JSK. Pourquoi ?

Effectivement, plusieurs clubs me voulaient, à l’instar du MOB, la JSMB, l’O Médéa et même le NAHD. Cependant, je n’ai pas hésité un instant pour signer dans mon club de cœur, la JSK. J’ai opté pour un grand club et je suis persuadé que j’ai fait le bon choix.

Quels sont vos objectifs avecce club ?

Je prétends à réaliser plusieurs objectifs avec la JSK. En plus de cravacher pour progresser d’avantage, je veux gagner des titres avec le club kabyle. La place de la JSK n’est pas de jouer le maintien mais de jouer sur les titres dans les différentes compétitions.

Vous jouez comme milieu récupérateur, milieu offensif et attaquant gauche. Pensez-vous que vous êtes capable de vous imposer et de gagner une place de titulaire ?

Je suis un joueur ambitieux et je ne lésinerai pas sur les efforts pour gagner une place dans l’équipe type. Je suis un type qui croit au travail car seul le boulot paye. Je travaillerai durement pour gagner la confiance du staff et jouer des matchs la saison prochaine.

La JSK est à la recherche d’un meneur de jeu. Pouvez-vous accomplir cette tâche ?

Je jouerai meneur de jeu sans le moindre souci. Comme je vous l’ai déjà dit, avec le travail, je finirai par m’imposer. Je suis conscient de ce qui m’attend.

Sinon la JSK a recruté les Cheti, Boukhanchouche, Djabout et Saadou. Que pensez-vous de ces éléments ?

Ce sont des éléments qui ont de la qualité et qui jouent dans leurs clubs avant de venir à la JSK. J’estime que la direction a recruté de bon joueurs qui apporteront un plus à l’équipe au cours du prochain exercice.

La JSK se préparera à Tikjda et en Pologne. Sera-t-elle prête pour le début de la nouvelle saison ?

J’estime qu’avec ces deux stages, la JSK sera prête pour entamer la nouvelle saison. Cette période de préparation est très importante et on profitera pour réussir du bon travail. On fera tout pour réussir une belle saison.

On vous laisse le soin de conclure…

Je saisis cette occasion pour remercier les membres de ma famille, mes voisins et tous mes amis qui m’ont soutenu. Je ferai le maximum pour réussir de belles choses pour qu’ils soient contents et fiers de moi.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi