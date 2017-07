Les Kabyles dès aujourd’hui à Tikjda

Par DDK | Il ya 45 minutes | 98 lecture(s)

Après quelques semaines de congé, la JSK entamera la préparation de la nouvelle saison 2017-2018 aujourd’hui au CNLS de Tikjda.

En effet, les Canaris entameront leur premier stage de préparation aujourd’hui. Un stage qui durera 12 jours et qui prendra fin le 27 du mois en cours. Les joueurs sont attendus aujourd’hui à l’hôtel Ittourar à Tizi-Ouzou avant de rallier Tikjda pour débuter le travail. Le staff technique kabyle conduit par le coach Rahmouni a déjà établi son plan de travail pour ce 1er stage de préparation. Le staff technique travaillera tous les volets et le volet physique prendra la part du lion lors de ce regroupement. Les équipiers de Redouani misent sur une bonne préparation pour réaliser les objectifs du club : «Cette période de préparation est très importante pour préparer le nouvel exercice qui débutera fin août prochain. On doit cravacher durement pour effectuer la meilleure préparation possible. On prétend à réussir un bon parcours la saison prochaine ce qui passe par une bonne préparation. On ne lésinera pas sur les efforts pour qu’on soit prêt pour le début du championnat», a déclaré le jeune Oukaci à propos de ce stage. Côté effectif, tous les joueurs doivent prendre part à ce stage y compris les nouvelles recrues, à savoir Boukhanchouche, Djabout, Saadou et Cheti qui ont rejoint la JSK cet été. La direction du club fait de son mieux pour que ce stage soit une totale réussite. Le président Hannachi veille à ce que le groupe ne manque de rien pour réussir sa préparation et entamer le nouvel exercice de la meilleure manière possible.

Un calendrier favorable pour les Canaris

Sur un autre plan, la JSK connait désormais ses adversaires pour la nouvelle saison 2017-2018. En effet, le club kabyle entamera la nouvelle saison en recevant la JSS sur son terrain du 1er novembre. Les Canaris affronteront respectivement, après l’USMB à Blida, le PAC au stade du 1er novembre, le NAHD au stade du 20 août et le DRBT au stade du 1er novembre. Un calendrier plutôt favorable pour la JSK qui peut entamer la nouvelle saison en force. Même les matchs retour contre les grandes cylindrés de notre championnat comme l’USMA, le MCA et l’ESS se joueront au stade du 1er novembre. Après une saison catastrophique lors du précédent exercice, les Jaune et Vert prétendent à réaliser une saison meilleure et pourquoi ne pas jouer les premiers rôles.

Un Camerounais et un Congolais ciblés

Selon une source autorisée, la JSK cible deux attaquants africains pour renforcer son compartiment offensif pour la saison prochaine. Ces deux africains sauraient Bitang et Obassi. Des invitations auraient été envoyées à ses deux joueurs et qui sont attendus pour les prochaines heures à Tizi-Ouzou. Par ailleurs, l’attaquant Balegh qui a été convoité par la JSK a choisi le MCA avec qui il s’est engagé avant-hier. Même l’attaquant du NAHD, Ahmed Gasmi, ne viendra pas à la JSK après avoir trouvé un accord avec son club le NAHD.

M. L.