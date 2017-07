Tipaza qualifiée à la phase nationale

Par DDK | Il ya 34 minutes | 34 lecture(s)

Le représentant de Tipaza s’est qualifié, avant-hier matin, à la phase nationale de la coupe d’Algérie inter-quartiers (18 - 22 ans) feu Khalouati Rachid, qui s’est déroulée au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou du 12 au 14 juillet 2017.

Les Jeunots de Tipaza se sont imposés dans les tirs aux buts (3 - 1) devant la formation de Blida, dans une finale qui s’est soldée, dans son temps réglementaire, sur un score vierge. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan du volume de jeu que sur le plan de la sportivité. Les camarades de Merzoug Mohamed Amine, qui ont dominé leur poule avant de s’offrir le ticket pour la phase nationale, qui sera organisée à Sétif prochainement, ont amplement mérité la qualification. Le représentant de Blida, qui a fini à la première place de la poule A, ne pouvait rien devant son homologue de Tipaza qui a eu plus de réussite dans la série des tirs aux buts. La troisième place est revenue à la formation de Bouira sur tapis vert, suite à la défection de la sélection d’Alger. A rappeler que cette dernière a été désignée à la place de la formation de Boumerdès laquelle a quitté la compétition avant la proclamation du résultat final de la poule A. En somme, au vu de la prestation fournie par ce trio de tête lors de ces trois jours de compétition, la logique a été respectée. À noter qu’a l’issue de la finale, les organisateurs de cette phase zonale, qui s’est déroulée pour la première fois à Tizi-Ouzou, ont procédé à la remise des médailles et coupes dans une cérémonie de clôture rehaussée par la présence de plusieurs invités. Tous les participants ont été unanimes à souligner «la bonne organisation qui a prévalu durant ces trois jours que ce soit sur le plan de l’hébergement et de restauration que de la compétition». L’arbitrage a été également plébiscité par les différentes délégations ayant pris par à ce tournoi zonal de jeunes non structurés dans les clubs. Pour rappel, cette joute a été organisée par la DJS de Tizi-Ouzou, sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des sports et en collaboration avec la Ligue de Football et la Ligue sport pour tous.

S Klari.