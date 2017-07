Mouloud Ouali pose ses conditions pour rester

Par DDK | Il ya 34 minutes | 40 lecture(s)

Contacté au téléphone il y a quelques jours, le coach de l’ES N’Ath Irathen, Mouloud Ouali, confirme : «Si les conditions de travail s’améliorent au sein de l’ES N’Ath Irathen, je serai partant pour une nouvelle saison à la tête de la barre technique. On a travaillé dans des conditions difficiles la saison passée. Avec des moyens, je crois que l’ESNI aurait pu prétendre à l’accession, même si je dirai que l’ES Assi Youcef n’a pas démérité et je la félicite pour sa montée en division honneur». Et d’ajouter : «C’est le moment où jamais de voir l’ESNI retrouver sa place parmi les grands clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou, donc il faut mettre les moyens qu’il faut». Le technicien chevronné Mouloud Ouali croit en les capacités des jeunes de la région de relever ce défi et de permettre à l’ESNI d’accéder dès cette saison en division honneur : «La pâte existe, il suffit juste de réunir le minimum de moyens pour que ces jeunes relèvent ce défi et réalisent l’accession. Les dirigeants doivent faire des efforts en réunissant les moyens matériels et financiers nécessaires pour la bonne marche de l’ESNI et la réalisation de cet objectif», insiste-t-il. En conclusion, l’ex-driver du CRBTO, de la JS Boukhalfa et de plusieurs équipes de la région reste ouvert aux négociations avec les autres clubs qui l’ont sollicité : «J’ai des touches avec d’autres équipes, mais je n’ai pas encore tranché. J’accorde la priorité à l’ESNI et je dois voir le président Ziane, pour prendre une décision finale».

Massi Boufatis