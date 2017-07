Abdeslam Brikh officiellement à l’US Biskra

Par DDK | Il ya 33 minutes | 44 lecture(s)

Après Saci Samir qui a rejoint le nouveau promu de la Ligue 2 Mobilis, l’AS Ain M’lila, c’est au tour de l’arrière gauche de l’USO Amizour, Abdeslam Brikh, de s’engager officiellement, jeudi, avec l’US Biskra. L’enfant de Semaoun a rapidement trouvé un terrain d’entente avec les responsables du club des Zibans avant d’apposer sa signature au bas d’un contrat en bonne et due forme, pour une période de deux années et signe ainsi son tout premier contrat professionnel. Il devrait débuter la semaine prochaine les entraînements avec sa nouvelle équipe. Juste après avoir signé son contrat, Brikh a déclaré : «C’est un honneur pour moi de défendre les couleurs de l’USB. Je tiens à remercier le président et le coach Adjali pour leur confiance. Je ferais tout pour être à la hauteur des attentes».

Samy. H