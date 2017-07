Badache rejoint Bou Saâda et Noura l'ASMO

Par DDK | Il ya 34 minutes | 32 lecture(s)

Après les départs officialisés de Bensayah et Benmessaoud à la JSMB et Chouiter au NAHD, c'est au tour de deux autres joueurs de leur emboîter le pas. Il s'agit de l'attaquant Badache qui vient de signer au profit du club de Ligue 2 Mobilis l'Amel Bou Saâda, et du capitaine défenseur Wassim Noura qui a rejoint les rangs de l'ASM Oran. Deux départs et non des moindres, vu leur poids au sein de l'équipe. Ce n'est pas encore fini, puisque tout porte à croire que d'autres joueurs vont quitter l'US Béni Douala dans les prochains jours. Le gardien de but Amghid Azzaz et l'arrière-gauche Stiti sont convoités par des clubs des Ligues 1 et 2 et ils devront conclure bientôt. Même l'attaquant Mohamed Kamel Hadj Kaci est convoité et il est proche d'un départ lui aussi. La direction de l'US Béni Douala ne peut les retenir, surtout qu'ils évolueront dans un palier supérieur que la division nationale amateur.

Massi Boufatis