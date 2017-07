Oxygénation et travail physique au menu

Par DDK | Il ya 33 minutes | 40 lecture(s)

Les Canaris devaient rallier le CNLS de Tikjda hier, en début de soirée, pour entamer la préparation de la prochaine saison 2017-2018 qui débutera le 26 du mois prochain.

La direction a donné rendez-vous aux joueurs, à 15h au siège du club, pour rallier Tikjda, où la direction a réservé pour l’équipe. Une légère séance était programmée par le staff technique, hier soir, sur le lieu du stage, alors que le grand travail débutera dès aujourd’hui. A noter que les coéquipiers de Ferhani seront soumis à une grande charge de travail pendant ce stage qui s’étalera sur douze jours. La préparation physique prendra la part du lion et du biquotidien sera au menu des Jaune et Vert pendant plusieurs journées. Pour la nouvelle recrue, Adel Djabout, son équipe doit réussir sa préparation à Tikjda, avant d’entamer son second stage début août prochain: «Après quelques semaines de repos, on entamera la préparation pour la nouvelle saison. Ce stage à Tikjda sera très important et on doit en profiter, pour faire du bon boulot avant le second stage», a déclaré le centre avant kabyle. Et de poursuivre : «La JSK prétend à réaliser un bon parcours la saison prochaine, ce qui passe par une bonne préparation lors des stages qu’elle effectuera. Le staff technique a tracé son plan de travail et notre objectif est de l’appliquer à la lettre. Inchaalah, avec une bonne préparation, la JSK réussira de belles choses lors de la nouvelle saison». Ainsi, les Kabyles comptent faire de leur mieux pour que leur préparation soit une totale réussite. Leur seul objectif est de bien entamer le championnat pour prétendre à jouer les premiers rôles au cours de la saison, ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert.

Mebarki et Zerguine négocieront leur libération

Le meneur de jeu Bilel Mebarki et le centre avant Youcef Zerguine ont décidé de rallier Tikjda, bien que la direction ne les ait pas convoqués pour la reprise des entraînements. Encore sous contrat avec le club kabyle, les deux joueurs ont décidé de se présenter à la reprise, pour éviter d’être accusés d’abandon de poste par leurs dirigeants. Cependant, tout porte à croire que les deux joueurs négocieront dans les prochaines heures leur départ avec les responsables kabyles qui ne les ont pas maintenus dans l’équipe. À signaler que d’autres joueurs ont été déjà libérés, à l’instar du capitaine Rial, du défenseur Berchiche, Izerghouf, Baïtèche et Khelili. Après les Saadou, Boukhanchouche, Djabout et Cheti, qui sont déjà Canaris, la direction kabyle compte enrôler d’autres éléments, avant de clore le recrutement et se consacrer, pleinement, à la préparation du groupe en prévision de la nouvelle saison.

M. L.