À Sétif pour un stage de 10 jours

Par DDK | Il ya 34 minutes | 32 lecture(s)

Apres avoir effectué trois séances d’entraînement au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, la JSMB prendra la route de la capitale des Hauts plateaux pour la seconde partie de préparation qui s’étalera sur une dizaine de jours. La délégation béjaouie élira domicile à l’hôtel El Hidhab de Sétif et s’entraînera au complexe sportif d’El Baz, un lieu où toutes les commodités semblent réunies pour faire une bonne préparation physique. Les camarades de la nouvelle recrue Kamel Benmessaoud seront soumis à une grande charge de travail pendant ce premier stage de préparation, et devront répondre aux exigences du staff technique, pour qu’ils soient au top de leur forme au début de la saison sportive 2017-2018 qui se profile à l’horizon. Une aubaine pour Mounir Zeghdoud de travailler tous les aspects relatifs à une bonne préparation et faire régner un climat de groupe qui facilitera le travail, et de connaitre mieux ses joueurs. Signalons qu’un autre stage aura lieu en Tunisie. Il sera ponctué par quelques matchs amicaux afin que le staff technique ait une idée précise sur les capacités de chaque élément avant l’entame du championnat, prévu, pour rappel, le 25 août prochain. Ce stage le dernier, sera donc consacré à la phase précompétitive et à l’aspect technico-tactique.

La venue de Ziaya se confirme

L’ex-attaquant de l’ASM Oran, Abdelmalek Ziaya, serait passe de signer au profit de la JSMB. En effet, il était attendu hier à la capitale des Hammadites, pour négocier avec les dirigeants béjaouis qui sont à la recherche d’un attaquant de métier, pour renforcer le club et pouvoir atteindre, à la fin de saison, l’objectif tracé qui n’est autre que l’accession en Ligue 1 Mobilis. Avec ce renfort de choix, l’attaque de la JSMB crachera le feu la saison prochaine et saura comment contribuer aux résultats positifs de l’équipe et à la remontée en ligue une.

Une dizaine de joueurs à libérer

Même si la liste définitive des joueurs à libérer cet été n’a pas encore été rendue publique par la direction de la JSMB, certains noms sont déjà dévoilés officieusement, à l’image Djabaret, Doumi, Adnane, Rebouh, Lahlouh, Bouzera, Boumechra, Hadef et Zerrouk. Beaucoup de départs ont été donc enregistrés cet été et la direction veut que l’effectif version 2017-2018 sera à la hauteur pour faire accéder la JSMB.

Z. H.