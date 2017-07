Bougherara très proche

Par DDK | Il ya 33 minutes | 42 lecture(s)

À la recherche d’un entraîneur qui répond au profil recherché, les dirigeants du MOB sont en contacts très avancés avec l’ex-coach du DRBT, Liamine Bougherara, qui a démissionné dernièrement de son poste d’entraîneur du CABBA. D’après une source proche du club, Bougherara devait se rendre, hier, à Béjaïa pour entamer les négociations avec les responsables béjaouis. Ce dernier pourrait être le futur entraîneur du MOB si les choses avancent comme le souhaitait le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, qui compte beaucoup sur ces négociations afin de clore définitivement le problème du staff technique. Pour rappel, le président du MOB Rezki Mustapha a échoué dans ses négociations avec Neghiz et Hamdi et il espère que cette fois-ci, ce sera la bonne avec Liamine Bougherara, ce technicien qui a déjà fait ses preuves, avec le DRB Tadjenant en le faisant accéder en ligue deux puis en ligue une et de réaliser un parcours honorable parmi l’élite. Le recrutement de Bougherara à la barre technique du MOB ne sera que bénéfique et avec lui l’équipe rebondira certainement et retrouvera vite sa place en ligue une mobilis.

Séparation à l’amiable avec Salim Benali

La direction du MOB a trouvé, avant-hier, un accord avec le défenseur Salim Benali pour une séparation à l’amiable, puisqu’il est toujours sous contrat avec les Crabes. L’enfant d’Oran est en contacts avancés avec le MCO qu’il souhaite regagner cet été. Il a dû céder à certaines mensualités pour pouvoir récupérer sa lettre de libération. Salim Benali ne tardera pas à trouver un club repreneur, sachant qu’il ne manque pas de contacts soit des clubs de ligue une ou deux.

Youcef Maâmar et Athmane Toual signeront aujourd’hui

Deux nouveaux joueurs signeront aujourd’hui au profit du MOB. Il s’agit du gardien Athmane Toual (USMBA) et du défenseur axial Youcef Maâmar (ASO). Ces deux éléments ont déjà porté les couleurs du club et connaissent parfaitement la maison MOB. D’ailleurs, c’est pour cela qu’ils ont été contactés pour renforcer les rangs du club. Ils seront présentés aujourd’hui à la presse, après la signature des contrats les liant au club des martyrs. Deux renforts de qualité pour le MOB, qui pourra tirer profit de leur présence dans le groupe. Youcef Maâmar et le gardien de but Athmane Toual, avec leur expérience, le MOB aura fière allure la saison prochaine. Les dirigeants ont bien fait de les engager cet été et ils donneront certainement un plus à l’équipe, et encadreront les jeunes de l’équipe au même temps.

