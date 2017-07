«On montera une équipe à la mesure de nos ambitions»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 73 lecture(s)

Afin de détecter de jeunes talents de la région, capables de défendre le maillot du club la saison prochaine, les dirigeants de l’US Béni Douala organisent, depuis avant-hier, des journées de prospection au niveau du stade du 1er novembre.

Une opération qui s’étalera sur cinq jours, au cours desquels plus de 500 jeunes tenteront leurs chances pour taper dans l’œil des membres du staff technique. Pour la seule journée d’avant-hier, plus de 100 jeunes ont été testés lors de plusieurs oppositions entre les postulants qui sont venus des quatre coins de la Kabylie, mais aussi des autres régions du pays. Les dirigeants de la formation de l’US Béni Douala, qui assistent ces derniers jours au départ de plusieurs joueurs titulaires, à l’image de l’attaquant Chouiter qui a rejoint le NAHD, Bensayah et Belmessaoud qui ont opté pour la JSM Béjaïa, l’ex-capitaine d’équipe Nouara parti à l’ASM Oran et le centre-avant Badache qui vient de s’engager avec l’AS Boussada, ne semblent pars trop inquiétés. Ces derniers, à leur tête le président Ammam, se veulent plutôt confiants et déterminés quant à leurs capacités de bâtir une équipe, capable de réussir l’accession en ligue 2 professionnelle. «C’est vrai que nous avons enregistré le départ de plusieurs joueurs qui ont signé chez d’autres clubs, mais on ne peut rien y faire. On ne peut que leur souhaiter beaucoup de réussite. On ne peut pas retenir un joueur contre son gré. En ce qui nous concerne, nous allons tout faire pour palier au mieux ces départs avec un recrutement de quelques éléments de qualité qui viendront s’ajouter au groupe déjà en place. Nous allons former une bonne équipe à la mesure de nos ambitions que sont celles de jouer l’accession et nous seront au rendez-vous à la reprise de la compétition», dira le président Ammam, en révélant le départ d’un autre joueur, à savoir le jeune attaquant de Draâ El Mizan Mohamed Kamel Hadj Kaci : «Je vous informe aussi qu’on vient d’apprendre le départ d’un autre joueur qui rejoint son coéquipier Merzougui chez la formation de Magra. Il s’agit de Hadj Kaci. Il a fait son choix et d’aucun n’a le droit de le contester. Il s’agit de sa carrière et il lui appartient de décider de son avenir comme l’ont fait tous ses camarades qui ont opté pour d’autres clubs. L’intérêt qu’accorde aujourd’hui les clubs des Ligues 1 et 2 à nos joueurs dénote du bon travail qui se fait au sein de notre équipe et cela ne peut que nous réjouir et nous encourager à bosser davantage pour concrétiser une accession historique en Ligue 2 pourquoi pas la saison prochaine», a-t-il indiqué. Par ailleurs et selon des indiscrétions, les dirigeants de l’US Béni Douala qui sont en contacts avancés avec de nombreux joueurs de haut niveau, dont certains auraient donné leur accord de principe, devraient mettre les bouchées doubles pour boucler le plus rapidement possible le marché estival et débuter la préparation d’intersaison sous la houlette du revenant Kamel Nait Abbes dit Djidji, entraîneur en chef et ses adjoints Djouder, Hallata et Hamcha. Selon des proches des affaires du club d'Ath Douala, la direction du club a déjà prévu un stage en Tunisie où l’équipe aura à disputer plusieurs rencontres amicales.

S. Klari