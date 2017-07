Toufik Mansouri nouveau président

Par DDK | Il ya 55 minutes | 56 lecture(s)

Après avoir adopté les bilans moral et financier au cours de l'assemblée générale ordinaire, la semaine écoulée, le Soummam sport de Sidi-Aïch a tenu, jeudi dernier au siège de l'APC, son assemblée générale élective. Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, le président de la commission de recueils des candidatures a annoncé aux membres qu'une seule candidature a été déposée. Il s'agit de celle de Toufik Mansouri qui a été élu à l’unanimité à la tête de l’ASC/ SSSA. Il a déclaré à l'issue de cette AG: «Je remercie les membres de l'AG pour leur confiance. Je ferai tout mon possible pour hisser haut ce club qui nous est très cher. À travers vous, je fais appel à tous les amoureux du club, pour nous aider dans la lourde tâche de construire un grand club. Notre objectif est de jouer les premiers rôles durant la saison en cours et prétendre, pourquoi pas, à l’accession, d’autant plus que notre équipe compte de brillants talents». Mansouri devient ainsi officiellement le nouveau président du club des Diables Rouges, pour le reste de ce cycle olympique. L’un des fervents supporters des Diables Rouges, en l’occurrence Lamine Ramoul, dit ‘’El Kilou’’, dira à sujet: «Cette fois-ci nous avons un bon comité directeur capable de mener à bon port notre équipe. Les nouveaux membres du bureau, connus pour leur dévouement au club, apporteront certainement le plus attendu par les inconditionnels des Rouge et Blanc». Amaouche et Mazri maintenus à la barre technique Le staff technique, composé du duo Samir Amaouche et de Nabil Mazri, sera maintenu à la barre technique de SSSA. Selon des échos parvenus, sitôt installé, le nouveau président, qui semble prôner la stabilité, a décidé de maintenir Amaouche et Mazri à la tête du staff technique.

Samy. H