«Toutes les conditions sont réunies»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 56 lecture(s)

Le coach Zeghdoud parle de la préparation et des obectifs tracés pour la nouvelle saison.

La Dépêche de Kabylie : Quelle appréciation faites-vous de la première phase de préparation ici à Béjaïa ?

Mounir Zeghdoud : Je pense qu’on est sur la bonne voie et le programme tracé est en train d’être appliqué sur le terrain. Nous avons débuté ici à Béjaïa par quelques légères séances de travail, axées principalement sur le réveil musculaire. Nous tâcherons de poursuivre notre travail à Sétif avec des séances plus consistantes.

Êtes-vous satisfait de l’effectif dont vous disposez ?

Je connais plusieurs joueurs que j’ai même proposés à la direction. Quant aux autres, on commence à se connaitre.

Qu’en est-il du programme de préparation ?

Après la première phase de Béjaïa, nous irons à Sétif pour un stage de 10 jours qui sera plus consacré à la condition physique. Après, on programmera un autre stage en Tunisie où nous voulons jouer au moins 5 matchs, pour revenir une dizaine de jours avant le début du championnat.

En parlant du championnat, les supporters attendent beaucoup de vous cette saison …

Je connais très bien la fidélité des supporters de la JSMB, car j’ai déjà porté les couleurs de ce club. J’espère qu’ils seront derrière les joueurs tout au long de la saison, surtout lors des moments difficiles. Tout club traverse un passage à vide et c’est lors de ces périodes-là que l’on aura plus besoin d’eux. De notre part, on ne lésinera pas sur les moyens pour leur procurer de la joie en fin de saison, en leur offrant l’accession tant attendue, car la place de la JSMB est en Ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.