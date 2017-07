«L’objectif est de former un groupe compétitif»

Par DDK | Il ya 55 minutes | 68 lecture(s)

La direction du MOB a trouvé un terrain d’entente, avant-hier soir, avec Mustapha Biskri pour entrainer le club la saison prochaine en Ligue 2 Mobilis. Ce dernier nous parle des objectifs tracés pour la nouvelle saison.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après avoir signé au profit du MOB ?

Mustapha Biskri : Je suis très content d’avoir le privilège d’entrainer un grand club comme le MOB, qui n’est plus à présenter après ses brillantes performances au niveau national et international. J’ai accepté ce challenge avec conviction car en discutant avec les dirigeants, j’ai senti qu’il y a une certaine volonté pour former un groupe compétitif, capable de défendre les couleurs du club et c’est pour cela que j’ai adhéré et j’ai donné mon accord.

Avez-vous discuté des objectifs du club ?

On a discuté beaucoup plus du projet sportif qui reste une priorité pour la pérennité d’un club ainsi que de la formation d’un groupe, le reste viendra tout seul.

Avez-vous une idée sur l’effectif ?

Je connais certains éléments et je vais découvrir les autres avec le temps. Le plus important et mon seul souhait actuellement est que les joueurs adhèreront avec ma méthode de travail, sans oublier la discipline qui reste la base de tout travail de groupe.

Qu’en est-il du programme de la préparation ?

On débutera le travail ici à Béjaïa, avant le stage d’une quinzaine de jours en Tunisie qui sera ponctué par des matchs amicaux sur place. Concernant le programme de la seconde phase, on le discutera avec la direction au moment opportun.

Avez-vous un message à adresser aux supporters du MOB ?

Le public du MOB est connu pour son amour pour les couleurs du club et il l’a démontré à plusieurs reprises. J’espère qu’il continuera à soutenir les joueurs dans les moments difficiles. De notre côté, on fera de notre mieux pour procurer de la joie aux Béjaouis.

Propos recueillis Par Z. H.