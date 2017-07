Rahmouni insiste sur la discipline

Par DDK | Il ya 54 minutes | 67 lecture(s)

Les Kabyles sont, depuis avant-hier soir, à Tikjda, pour y effectuer leur premier stage de préparation en prévision de la prochaine saison.

Le staff technique veille à ce que ce stage se déroule dans de très bonnes conditions. Afin de mobiliser ses troupes, le coach Rahmouni s’est réuni avec les joueurs, avant-hier soir. Il a surtout insisté sur la discipline : «Nous sommes ici à Tikjda pour effectuer notre premier stage de préparation et bien préparer la prochaine saison. Cette période est très importante et notre objectif est d’effectuer du bon boulot. On doit tout faire pour que ce stage soit une totale réussite. Donnez-vous à fond. Je n’accepterai aucun cas d’indiscipline. Chacun d’entre vous doit respecter le règlement intérieur du club. On doit faire le maximum pour réaliser les objectifs du club lors du prochain exercice», leur a-t-il dit.

Du biquotidien pour hier

Après sa réunion avec les joueurs, le staff technique kabyle a entamé le travail en programmant du biquotidien pour la journée d’hier. Les joueurs ont travaillé le matin et l’après-midi dans une ambiance sérieuse mais bon enfant. Ceux qui étaient absents avant-hier, tels d’Asselah, Redouani, Ferhani et Redouani, devaient rejoindre hier après-midi avec le groupe. Même le portier numéro 2, Boultif, a rejoint l’hôtel hier en début d’après-midi. Il s’était absenté car sa fille était malade. Le président Hannachi a par néanmoins fait constater les absences par un huissier de justice. Le chairman kabyle montre là sa volonté d’instaurer une vraie discipline, afin d’éviter le scénario cauchemardesque de la saison écoulée.

Un Ivoirien et un Camerounais attendus à Tizi-Ouzou

Par ailleurs et selon une source proche de la direction kabyle, le président Hannachi aurait tout conclu avec un meneur de jeu ivoirien et un attaquant camerounais. Selon la même source, les deux joueurs attendent d’avoir leur visa pour venir en Algérie et signer leurs contrats avec le club kabyle. Le chairman kabyle continue donc ses contacts avec des joueurs africains et du championnat national, pour clore son recrutement et se consacrer pleinement à la préparation de son équipe pour la prochaine saison.

Bendebka proche de la JSK

Toujours dans le volet recrutement, le milieu du NAHD, Sofiane Bendebka, aurait donné son accord de principe pour rejoindre le club kabyle, dans le cas où il ne décrochait pas un contrat professionnel en France. C’est ce que nous a affirmé un dirigeant kabyle, hier. Nous saurons dans les prochains jours si Bendebka sera canari la saison prochaine.

M. L.