«Je veux m’imposer»

Ayant rejoint le club kabyle en ce mercato estival, l’arrière gauche Lyes Chetti prétend à marquer de son empreinte son passage à la JSK. Joint par téléphone, le joueur se montre confiant quant à la réussite d’une belle saison.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes à Tikjda depuis samedi soir. Comment ça se passe pour vous ?

Lyes Chetti : Dieu merci, tout se passe plutôt bien pour le groupe, qui a entamé la préparation de la prochaine saison ici à Tikjda. Tout le monde travaille d’arrache-pied, car on veut assurer la meilleure préparation possible. On fera de notre mieux pour que ce stage soit une totale réussite. Prétendre à réaliser une belle saison passe par une bonne préparation.

Qu’avez-vous à dire sur le site de Tikjda que la direction a choisi pour préparer le prochain exercice ?

C’est un bon lieu où tous les moyens sont mis à notre disposition, pour nous mettre dans les meilleures conditions. Les moyens de travail sont réunis et on travaillera durement pour assurer une préparation à la hauteur, inch’Allah.

Y a-t-il des joueurs que vous connaissiez avant votre venue et quelle est l’ambiance au sein du groupe ?

Je connaissais Djerrar avant de venir à la JSK. Quant à l’ambiance qui y règne, Dieu merci, elle est positive. Il y a une parfaite entente entre tous les éléments. Je me sens très à l’aise et toute l’équipe travaille dans une bonne ambiance. Tout le monde n’a qu’un seul objectif en tête, celui d’assurer une bonne préparation et de réaliser les objectifs tracés par le staff technique lors de ce premier stage.

Pensez-vous que vous serez prêts pour le début du championnat, prévu le 26 août prochain ?

On a entamé le travail doucement et le staff technique augmentera la charge du travail progressivement.personnellement, j’estime qu’avec les deux stages qu’on effectuera, on sera prêts le jour J. On travaillera tous les volets et inch’Allah, on sera d’attaque sur tous les plans lors de l’entame de la compétition.

Quels sont vos objectifs ?

Si je suis venu à la JSK, c’est pour apporter un plus à ce club. Je connais mes qualités et mon objectif est de m’imposer et gagner une place de titulaire. Les matchs amicaux seront une bonne occasion pour moi de démontrer de quoi je suis capable et convaincre, à l’occasion, mes entraîneurs. Je prétends, aussi, à gagner des titres avec la JSK.

Avec l’effectif de cette saison, pensez-vous que le club kabyle a les moyens de jouer le titre ?

La JSK possède un bon groupe capable de réussir de belles choses.Avec le travail, on fera de notre mieux pour réussir une belle saison. On sait bien que les supporters attendent beaucoup de nous et notre seul objectif est de leur procurer de la joie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi