Les Béjaouis depuis hier à Sétif

Par DDK | Il ya 53 minutes | 85 lecture(s)

Sous la responsabilité du secrétaire général, Aziz Mamas, la délégation béjaouie, composée de 35 personnes, a pris la route de la capitale des Haut plateaux, Sétif, pour effectuer un stage de préparation d’intersaison, qui s’étalera sur 10 jours (17 au 27 juillet) au complexe sportif d’El Bez. Ce dernier semble renfermer toutes les commodités pour réussir une bonne préparation. Après une première phase à Béjaïa, la seconde, qui sera consacrée au volet physique, a débuté, hier dans la soirée, avec une légère séance. Elle se poursuivra pendant 10 jours, durant lesquels le groupe sera soumis à un programme biquotidien. Ainsi, les joueurs en profiteront pour recharger les batteries et espérer être à la hauteur tout au long de la saison qui se profile à l’horizon, afin de concrétiser le vœu des milliers de fidèles, à savoir l’accession en Ligue 1 mobilis. Ce stage sera aussi l’occasion pour l’entraîneur de connaître individuellement les joueurs et avoir une idée sur l’aptitude physique de chaque d’eux. Signalons qu’un second stage, à partir du 31 juillet jusqu’au 11 août, est programmé en Tunisie. Il sera axé sur le volet technico-tactique avec la programmation d’au moins 5 matchs amicaux.

Le gardien Belhani (ESS) signe pour 2 ans

Après la libération des deux gardiens, Djabaret et Kacem, la direction de la JSMB a trouvé un terrain d’entente avec l’ex-gardien de l’ESS, Abderaouf Belhani, qui signé, avant-hier, un contrat de 2 ans au profit des Vert et Rouge. En plus de l’ESS, Belhani, 11e recrue du club, a déjà porté les couleurs du NAHD et du RCK.

