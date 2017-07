«Mon objectif est de promouvoir les jeunes formés au club»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 125 lecture(s)

En stage de préparation au CNSL de Tikjda sur une douzaine de jours, l’entraîneur de la JSK, Mourad Ramhouni, évoque avec la Dépêche de Kabylie toutes les questions qui ont trait à la vie du club et ses objectifs pour la saison à venir.

La Dépêche de Kabylie : Pourquoi avez-vous opté pour Tikjda, pour effectuer ce premier stage de la saison ?

Mourad Rahmouni : J’ai choisi Tikjda car, personnellement, je connais bien le site, la région et l’infrastructure. J’ai commencé à venir ici depuis 2011, notamment avec l’équipe du MOB et je garde de très bons souvenirs du lieu, en plus de la disponibilité de toutes les commodités et des conditions au CNSLT. Pour une bonne préparation, surtout physique, d’une équipe de football, le site de Tikjda reste l’endroit idéal dans toute l’Algérie. Malheureusement, nos équipes préfèrent effectuer des stages à l’étranger, en Tunisie particulièrement. Sincèrement, le site de Tikjda est mille fois meilleur que la Tunisie, car les joueurs travaillent en altitude (entre 1 400 et 1 700 mètres). En plus, à Tikjda, nous sommes chez nous. Les gens et le personnel du CNSLT sont très accueillants. La direction a proposé au départ un stage de préparation en Tunisie, mais c’est suite à ma proposition que les dirigeants ont changé d’avis et ont opté pour Tikjda. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes venus ici pour travailler, et chaque jour j’exige des joueurs le sérieux et l’engagement complet. Ils doivent fournir les efforts qu’il faut pour terminer ce regroupement sur une bonne note. Ce stage est d’une importance capitale, et les joueurs doivent se donner à fond pour être prêts à la reprise de la compétition.

Donc ce n’est pas pour des problèmes financiers que la direction a changé le lieu du stage ?

Non absolument pas, vous savez le coût du stage à Tikjda est plus cher qu’en Tunisie. C’est pour cela d’ailleurs que même la majorité des équipes optent pour la Tunisie car les prix sont vraiment attractifs. En plus, il ne faut pas oublier que nous allons effectuer un deuxième stage de préparation à l’étranger. Donc, c’est pour des raisons purement sportives que la direction et le staff technique ont opté pour Tikjda, car le stage sera exclusivement réservé au travail physique et à la récupération. D’ailleurs, tous les moyens sont disponibles pour effectuer une très bonne récupération physique, avec notamment des menus spécialement élaborés, une piscine et une salle de musculation spécialement dédiées à la récupération et tous les équipements aussi.

Vous pensez quoi de l’accueil des supporters ici à Tikjda ?

Les supporters nous ont réservés, dès le premier jour de notre arrivée, un accueil très chaleureux. Sincèrement, on dirait qu’on est chez nous et chaque jour, des centaines de supporteurs viennent suivre les entraînements et encouragent les joueurs. C’est un aspect énormément positif pour les joueurs qui se trouvent très motivés. Le personnel du centre aussi nous a mis dans de bonnes conditions. Personnellement, je suis très touché, au même titre que mes joueurs qui ont vite intégré l’ambiance.

Et où sera effectué le deuxième stage de préparation ?

Il est fort possible que ça sera en Pologne, mais il va falloir que l’ensemble des joueurs réussissent à avoir des visas. Si ce n’est pas le cas, nous allons opter pour une autre destination. En tout cas, le deuxième stage sera à l’étranger, puisqu’il sera dédié aux matchs amicaux pour préparer l’équipe type qui va débuter le championnat.

Beaucoup de nouveaux joueurs ont récemment signé pour la JSK. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Effectivement nous avons demandé à la direction des renforts dans la totalité des postes, mais l’idéal pour nous serait de promouvoir des joueurs des jeunes catégories de la JSK, dont certains sont d’ailleurs ici avec nous. Nous allons les impliquer dans les préparations et on essayera, dès la fin du stage, de les évaluer très objectivement. Au cours du championnat, nous essayerons de leur donner le maximum du temps de jeu. À moyen terme, mon objectif est de composer une JSK à grande majorité de joueurs formés au club et fils de la région. Je préfère renouer avec la tradition du club qui s’appuyait sur ses propres joueurs formés à l’école du club et ne signait que deux ou trois joueurs chaque année. Actuellement, je pense qu’il n’est pas nécessaire de ramener un grand nombre de nouveaux joueurs. Ce n’est pas bénéfique pour le club, ni financièrement ni sportivement. Mon souhait est de voir la JSK jouer avec ses fils, avec ou sans moi à la tête de la barre technique.

Avez-vous proposé des noms à signer à la direction ?

Oui, nous avons proposé quelques noms à la direction afin de renforcer le club et mettre en bonne voie notre projet. Les trois compartiments du club étaient à renforcer. C’est vrai qu’au départ, je suis parti avec Moussouni en Arabie saoudite pour une Omra, pour une durée de 13 jours, donc c’est le président qui a commencé à chercher et à recruter des joueurs, mais actuellement, nous travaillons en étroite collaboration avec la direction. Je préfère ne pas dévoiler de noms car dans le football, tout est possible et les joueurs sont tous reliés à leurs clubs avec des contrats. Et pour vous dire la vérité, c’est une très courte liste que nous avons transmis à la direction, car en Algérie et malheureusement, nous n’avons pas de bons joueurs. Le niveau est très moyen. Donc, je préfère ramener un joueur qui n’est pas connu, mais qui va apporter un plus au groupe. C’est mon idée, je pourrais avoir tort comme je pourrais avoir raison, mais la meilleure option pour moi est de faire promouvoir des jeunes formés au club.

Quel est votre objectif pour la saison prochaine ?

Avant tout, notre objectif est de former un bon groupe, solide et compétitif. Je ne vais pas mentir aux supporteurs, en leur disant que la JSK va jouer dans les premiers rôles l’année prochaine, car c’est quasiment impossible, surtout avec le scénario de la saison passée, où la JSK a failli être reléguée en deuxième division. L’équipe a été défaillante l’année passée et les joueurs étaient très limités, c’est pour cela d’ailleurs que j’ai demandé à la direction de libérer beaucoup de joueurs. Donc en premier lieu, il faut effacer ce mauvais souvenir, installer des jeunes du club et de la région dans le groupe et leur donner la chance d’évoluer et de défendre les couleurs, et pourquoi pas constituer un bon club et redorer le blason de la JSK. Pour nous, l’année prochaine sera une année de transition, et c’est çà que nous sommes en train d’expliquer aux supporteurs. Donc, il faut du travail et de la patiente et dans deux ou trois années, les jeunes du club pourront dire leur mot, même si je ne serais pas là.

À la fin de la saison, des rumeurs ont circulé faisant état de votre départ et la nomination d’un nouvel entraîneur…

Premièrement, moi et Moussouni, nous sommes des enfants du club. Nous avons été appelés à la rescousse en milieu de la saison, dans des moments très difficiles. À cette époque-là, c’est tout le monde qui avait peur de prendre le club et d’assumer la tâche. Nous avons donc démissionné de Saïda et nous sommes revenus à la JSK pour la sauver. Donc, si la direction veut faire signer un nouvel entraîneur, ce n’est pas un problème pour nous car nous sommes des enfants du club et notre souhait est de voir la JSK dans la meilleure forme.

Des rumeurs ont aussi circulé sur le retour du défenseur Essaid Belkalem à la JSK...

Non, Essaid Belkalem est toujours sous contrat en France. D’ailleurs, il vient tout juste de reprendre les entraînements avec son club. J’ai discuté avec lui à plusieurs reprises à Tizi-Ouzou, quand il y était en congé. Je lui ai même proposé de revenir à la JSK, mais il n’a pas l’intention de revenir en Algérie. Il veut faire une grande carrière en Europe et je trouve que c’est légitime. Je lui souhaite toute la réussite, car c’est un grand joueur avec un énorme potentiel.

Entretien réalisé par Oussama Khitouche