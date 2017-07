Kamel Nait Abbas de retour

Par DDK | Il ya 53 minutes | 76 lecture(s)

Beaucoup de changements ont été opérés en prévision de la nouvelle saison sportive 2017-2018, qui se profile à l’horizon.

Parallèlement à la saignée des joueurs, la direction du club a procédé à un changement au niveau du staff technique de l’équipe fanion. Puisque le coach Sofiane Nechma n’a pas été reconduit à la tête de la barre technique et que la direction a fait appel à Kamel Nait Abbas qui a déjà drivé l’équipe au début de la saison écoulée. Djidji, comme on a l’habitude de l’appeler est de retour, et il a même entamé son travail, au début de la prospection lancée il y a trois jours au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Un retour à la maison de Nait Abbas qui ne fera qu’arranger les affaires de l’US Béni Douala, sachant qu’il connait assez bien l’environnement et saura certainement comment mener à bien sa mission.

Djouder et Halata maintenus

Pour le reste des membres du staff technique, le coach des gardiens de but a été remercié par la direction de l’US Béni Douala, alors que le préparateur physique, Rahim Halata et le coach adjoint Samir Djouder ont été maintenus à leur poste pour la nouvelle saison, et seront là pour épauler Kamel Nait Abbas qui les connait déjà pour avoir travaillé avec eux au début de la saison écoulée.

Nabil Mazari nouvel entraîneur des gardiens

Pour le poste de coach des gardiens de but, le responsable de l’US Béni Douala, à sa tête Hocine Ammam a jeté son dévolu sur l’ancien keeper de la JS Kabylie, Nabil Mazari. Ce dernier aura donc la tâche de bien préparer les gardiens de but de l’US Béni Douala pour la prochaine saison footballistique. Avec son expérience, le trio de gardiens va beaucoup apprendre à ses cotés.

La prospection prendra fin demain

Les journées de prospection pour détecter les oiseaux rares vont prendre fin ce mercredi, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Le coach Nait Abbas Kamel, dit Djidji a déjà déniché quatre joueurs venus de différents horizons, et il espère trouver d’autres éléments d’ici demain lors de la dernière journée de la prospection, avant de passer aux choses sérieuses et commencer la préparation.

Hadj Kaci et Merzougui signent à Magra

Par ailleurs, on a appris que le milieu de terrain, Merzougui Mohamed Lamine et l’attaquant Mohamed Kamel Hadj Kaci, ont quitté officiellement l’US Béni Douala, en signant au profit du NC Magra, club pensionnaire de la division nationale amateur groupe est. Les deux joueurs espèrent réussir une grande saison et atterrir dans deux ans dans un club de ligue deux ou une.

Massi Boufatis