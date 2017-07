Les Espoirs se remettent aussi au travail

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

C’est avant-hier à 18h00 que les Espoirs de la JSK ont repris le chemin des entraînements au stade du 1er Novembre, soit le même jour que les seniors qui se sont entraînés, à la même heure, au centre sportif de Tikjda. Le staff technique, à sa tête Nassim Hamlaoui, lequel a réalisé un bon parcours la saison dernière, a convoqué l’ensemble des anciens joueurs du club et tous étaient au rendez-vous. Outre les anciens éléments, l’ancien milieu des Canaris a introduit un groupe de jeunes joueurs, environ une quinzaine, évoluant dans les différents paliers pour une série de tests, à l’issue desquels les éléments (trois à quatre) qui émergeront du lot, lors des oppositions organisées à cet effet, seront retenus. Tous les joueurs présents lors de la séance d’avant-hier ont été conviés pour la séance d’hier après-midi, où il devait être question de voir tout le monde à l’œuvre et de faire ensuite un premier trio, pour ne laisser que ceux qui auront donné satisfaction. Hamlaoui, qui devra faire assez souvent sans quatre joueurs promus en seniors, à savoir Naït Rabah, Oukaci, Ferguene et Mesbah en plus de Tizi Bouali, Renaï et Tafni, qui évoluent déjà en seniors depuis la saison dernière, veut se donner plus de temps afin de mieux se situer quant aux capacités de chacun .Une donne qui lui permettra de former un groupe homogène, capable de jouer les premiers rôles la saison prochaine, d’où le souci de voir plusieurs fois à l’œuvre les joueurs anciens et nouveaux. Par ailleurs, toujours dans le cadre de la prospection, les équipes techniques du club kabyle, qui ont entamé l’opération depuis quelques jours, ont déjà ficelé les effectifs des catégories U-17 (2001), U-16 (2002) et celles des U-15 (2003). Il ne reste que celles des U-14 (2004) et des U-13 (2005), sachant que, pour la catégorie des U-19 (1999-2000), le nombre de joueurs déjà en place dépasse le nombre de licences autorisées. Un casse-tête pour l’entraîneur Hakim Haned qui sera contraint de dégraisser l’effectif en place.

S. K.