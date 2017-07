Une reprise timide !

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, avant-hier, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, sous la conduite de Mustapha Biskri.

Sur les lieux, il a été noté la présence de seulement onze joueurs, entre jeunes promus en seniors et les quelques nouvelles recrues, à l’image de Soltane, Maâmar Youcef, Noubli et Kadri. A signaler, néanmoins, que cette séance a été marquée par la présence d’environ 500 supporters, venus découvrir le nouveau visage de leur team préférée et encourager les joueurs dans la mission qui les attend, tout au long de la saison. Les dirigeants, à l’image de Mustapha Rezki et Akli Adrar, ont assisté à la reprise et ont discuté longuement avec le staff technique et les joueurs. Les éléments ayant raté la première séance, devraient arriver lors de la seconde, pour faciliter le travail de l’entraîneur.

Réunion d’évaluation entre Rezki et Biskri

Le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, s’est réuni, dans la soirée d’avant-hier, avec Mustapha Biskri, afin d’évaluer la situation et ce qui reste à faire. Cette réunion devait toucher aussi le côté recrutement, puisque la direction pense encore recruter 2 à 3 joueurs susceptibles de renforcer les rangs du club.

Mustapha Biskri choisit son staff

Le nouveau entraîneur du MOB, Mustapha Biskri, a dévoilé la liste de son staff qui sera composé de Mokhtar Hariti, comme entraîneur adjoint, Abdelmalek Biskri, comme préparateur physique, alors que l’entraîneur des gardiens sera Hakim Sbaa, lequel sera à Béjaïa aujourd’hui.

Sidibé Soumayla sommé de négocier sa libération

La direction du MOB a reçu une notification de la part de la CRL qui a débouté le joueur Sidibé Soumayla, dans l’affaire l’opposant à la direction. Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, qui a confirmé l’information, précise : ‘’Sidibé est toujours sous contrat avec le club et toute équipe qui désire l’enrôler doit passer par des négociations. Pour vous informer, nous avons des contacts de plusieurs clubs algériens, de Tunisie et du Golfe et le MOB répondra favorablement au plus offrant‘’.

Khadir sofiane libéré par la CRL

L’on a appris de Mustpha Rezki qu’une autre notification de la CRL est parvenue au club, informant les dirigeants que la CRL a officiellement libéré Sofiane Khadir suite au non-paiement de ses arriérés. D’après certaines sources, Khadir a déjà signé au CSC.

Z. H.