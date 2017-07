L'OS Tichy et la JSB Ighrem sur le podium

Par DDK | Il ya 38 minutes | 36 lecture(s)

Le deuxième championnat de beach-volley des U/21, garçons et filles, de la wilaya de Béjaïa s’est déroulé au niveau de l’hôtel «Les Hammadites» à Tichy du 13 au 16 juillet, en présence des deux équipes nationales féminines U/19 (algérienne et française). En tout, ce sont plus de trente équipes (féminines et masculines) de la wilaya de Béjaïa qui ont participé à ce deuxième championnat de wilaya de beach-volley. A rappeler que le tournoi a été organisé par la Ligue de wilaya de volley-ball, sponsorisé par Candia, l’hôtel Les Hammadides ainsi que les APC de Béjaïa et Tichy. Pendant les quatre jours de cette compétition, les estivants et clients de l’hôtel ont eu droit à une belle animation sportive et musicale. Le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, s’est déplacé en personne sur les lieux, pour remettre les coupes et récompenses aux paires gagnantes. Chez les filles, c’est la paire de l’OS Tichy qui a réussi à s’adjuger la première place, en battant en finale la paire de l’EJ Amizour. La troisième place est revenue à la paire de Toudja. Chez les garçons, la finale, qui s’est déroulée le 16 juillet, a opposé deux paires de la JSB Ighrem, alors que la troisième place est revenue à une paire du NC Béjaïa. Le même jour, le public présent sur place a eu le plaisir de suivre un match gala entre l’équipe nationale algérienne et l’équipe nationale française des U/19 ; un match qui a vu, dans un climat de grande amitié, des confrontations de haut niveau entre des paires algérienne et française. D’après M. Tamadartaza, vice-président de la FAVB et chargé des équipes nationales, la présence de l’équipe française à Tichy entre dans le cadre des échanges suite à la convention signée entre les fédérations algérienne et française. Selon Zahir Boutoumi, président de l’OS Tichy, Le Beach-volley, sport olympique, peut apporter d’énormes satisfactions au pays, pour peu que les décideurs lui accordent l’importance requise. À l’occasion, il lance un appel aux autorités, pour concrétiser les promesses quant à la réalisation d’un terrain, qui sera dédié à ce sport au niveau de la salle omnisports de Bakaro. Une promesse faite, pour rappel, par le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Saïd M.