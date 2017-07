Nouveau record d’Algérie pour Lounis Khendriche

Par DDK | Il ya 37 minutes | 36 lecture(s)

Nouvelle distinction pour l’enfant de Bouira Lounis Khendriche, aujourd’hui pensionnaire du club algérois le NR Dely Ibrahim et de la sélection nationale. En effet, ce nageur vient de pulvériser le record d’Algérie de natation 800m libre, lors du championnat de la wilaya d’Alger, qui s’est déroulé le week-end dernier au niveau du bassin du 1er Mai. Ainsi, Lounis Khendriche a réalisé un temps de 08.18.53 et bat, ainsi, l’ancien record détenu par le nageur Chouar Imad (08.19.22). Ainsi, Lounis Khendriche continue sereinement son ascension en améliorant à chaque fois son temps personnel et national, avec comme ambition de battre d’autres records nationaux et, pourquoi pas, arabes ou continentaux. «Je continuerai à travailler d’arrache-pied pour améliorer mon temps et surtout battre les records nationaux de 400m nage libre et celui des 200m papillon, notamment, et terminer meilleur nageur», dira-t-il. Toutefois, l’année n’a pas été de tout repos pour Lounis Khendriche qui reste sur trois médailles de bronze, remportées lors des championnats d’Afrique, qui se sont déroulés en Afrique du Sud au début de l’année en cours. A rappeler qu’il a terminé, aussi, quatrième lors des jeux islamiques, qui se sont déroulés juste après les championnats d’Afrique en Azerbaïdjan. Au niveau local, Lounis Khendriche a remporté quatre médailles d’or et deux de bronze, lors du championnat national d’hiver qui s’est déroulé Bab Ezzouar.

M’hena A