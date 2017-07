«On n’est pas venus à Sétif pour faire du tourisme»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 38 lecture(s)

Après deux jours de stage à Setif, Lakhdar Drifel, attaquant de la JSMB, parle des conditions de travail à El Baz, ainsi que des objectifs du club.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule le stage à Sétif ?

Lakhdar Drifel : Honnêtement tout se déroule comme on le souhaitait. Nous avons entamé aujourd’hui la deuxième journée avec des biquotidiens au menu. Nous sommes venus ici pour travailler et non pour faire du tourisme, et nous allons continuer sur cette lancée avec un match amical samedi prochain, chose qui va nous aider à améliorer la cohésion du groupe, surtout avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs avec lesquels on souhaite atteindre notre objectif en fin de saison.

Pensez-vous qu’avec un tel effectif, vous allez faire un meilleur parcours que celui de la saison écoulée ?

Je pense que la direction a fait un recrutement judicieux et ciblé, en touchant tous les compartiments, et avec Zeghdoud comme entraineur, je pense qu’on peut faire mieux que la saison écoulée, où nous avons raté l’accession de peu. J’espère que les efforts qu’on est en train de fournir ici à Sétif donneront leurs fruits à la fin de saison, avec à la clef une accession en ligue Une.

Un message aux supporters qui attendent beaucoup de vous…

L’échec de la saison écoulée m’est resté en travers de la gorge, les supporters étaient très déçus et je les comprends, j’espère que cette année sera la bonne, surtout avec l’arrivée d’un staff technique qui n’est plus à présenter, et un renfort de qualité sans oublier les moyens mis par la direction. J’espère qu’on procurera de la joie à ses milliers de supporters qui attendent une accession en fin de saison.

Propos recueillis par Z. H.