«Les nouvelles recrues apporteront un plus»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 49 lecture(s)

Saadi Redouani revient sur les raisons de son absence aux premiers jours du stage et sur ce qui touche à son club.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez enfin repris le travail avec votre club. Pourquoi ce retard ?

Saadi Redouani : J’avais quelques soucis personnels à régler, mais là c’est bon, tout est réglé et je suis avec le groupe. Maintenant place au travail et je suis concentré sur mon sujet.

Certains ont parlé de boycott du stage vu que vous n’avez pas touché votre argent…

Pas du tout, comme je vous l’ai déjà dit, j’avais des soucis qui m’ont empêché de rejoindre le groupe à temps.

La direction a choisi Tikjda pour le premier stage. Qu’avez-vous à dire sur ce choix ?

Honnêtement, je ne cannais pas ce lieu. Cependant, si la direction l’a choisi c’est qu’il dispose de tous les moyens nécessaires pour effectuer un bon travail.

Sinon qu’avez-vous à dire sur les nouvelles recrues Saadou, Boukhanchouche, Chetti et Djabout ?

Ce sont des éléments que je connais et qui possèdent beaucoup de qualités. Personnellement, j’estime qu’ils apporteront un plus à l’équipe au prochain exercice.

La direction a décidé de maintenir le duo Rahmouni - Moussouni à la tête de la barre technique. Qu’avez-vous à dire sur ce point ?

Le maintien du staff technique de la saison passée est une très bonne chose car la stabilité est importante pour réussir de bons résultats. Rahmouni et Moussouni connaissent bien les qualités de tous les joueurs et nous de notre côté, nous les connaissons bien aussi.

Pensez-vous que la JSK a les moyens de jouer les premiers rôles la saison prochaine ?

Nous sommes en période de préparation et notre objectif dans l’immédiat est d’assurer la meilleure préparation possible.

Vous-avez réussi une belle saison durant le dernier exercice. Prétendez-vous à réaliser de belles choses pour la nouvelle saison ?

En toute modestie, je dirai que j’ai réussi ma tâche la saison passée. Cependant, je cravacherai encore plus pour être performant au cours du prochain exercice.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi