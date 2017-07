«Si l’équipe a repris, nous estimons que c’est un miracle»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 38 lecture(s)

Accosté en marge de la séance de reprise des Crabes, le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, parle des cas Sidibé et Khadir, du recrutement, ainsi que des objectifs du club.

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur la reprise ?

Mustapha Rezki : Comme toutes les équipes, c’est le moment de reprendre pour se préparer à la compétition dans les meilleures conditions possibles. Je crois que nous sommes dans les délais, pour faire une préparation adéquate.

Qu’en est-il des raisons du choix de Biskri comme entraîneur ?

Avec son palmarès, Biskri n’est plus à présenter. Il s’était montré intéressé par le projet et le défi du club, et on n’avait, donc, pas tardé à trouver un terrain d’entente.

Quel est l’objectif tracé lors des négociations ?

Si aujourd’hui l’équipe a repris, nous estimons que c’est un miracle, eu égard aux conditions dont on a héritées. La première des choses est de remettre l’équipe debout, car elle était dans une situation lamentable, et de rééquilibrer les comptes de la société pour aller de l’avant.

Honnêtement, est-ce que l’équipe est capable de jouer l’accession ?

La situation du club est ce qu’elle est et tout le monde le sait. Nous estimons avoir fait un recrutement assez judicieux, en fonction des moyens du club. Hamdoullillah, 80% des joueurs ciblés ont signé au MOB. Il ne faut pas oublier que nous avons gardé l’ossature de la saison écoulée telle quelle. On n’a renforcé uniquement les compartiments où des insuffisances ont été constatées la saison dernière. Il s’agit d’abord de remettre l’équipe sur pied, puis l’appétit viendra en mangeant.

Y a-t-il d’autres joueurs que vous souhaitez enrôler ?

ça sera surtout en fonction de la position de la CRL, car nous avons certains litiges avec certains joueurs et le verdict de cette commission sera déterminant dans la suite du recrutement. Cela dit, nous avons pratiquement bouclé cette phase.

En parlant de la CRL, l’on a entendu que vous avez reçu des notifications concernant certains joueurs ?

En effet, nous avons reçu deux notifications aujourd’hui (lundi dernier, ndlr) concernant les cas Sidibé et Khadir. S’agissant de Sidibé, nous avons eu gain de cause, mais concernant Khadir, celui-ci a été libéré bien qu’il ait été payé jusqu’au dernier centime. On est vraiment très déçus de la décision de la CRL concernant le cas Khadir, car, à notre arrivée, nous avons payé tous les joueurs. Nous avions fait montre de bonne foi et affiché notre volonté à régulariser la situation antérieure des joueurs. C’est justement ce qu’on a fait et les preuves sont là, concernant pratiquement tous les joueurs.

Comment la CRL a libéré Khadir alors ?

J’estime que concernant le cas Khadir, la CRL ne nous a pas accordé les circonstances atténuantes, car, effectivement, ils ont appliqué la règlementation dans sa rigueur absolue. Ils n’ont pas pris en considération toutes les péripéties des problèmes qu’a vécus le club la saison passée. J’ai envie d’expliquer certaines choses.

Allez-y…

Certes, il y a des problèmes au sein du club, mais nombre d’entre eux sont extra-sportifs. Ceux-ci ont empêché le club d’aller de l’avant. A titre d’exemple, lorsque nous avons terminé la finale de la coupe de la CAF, la première récompense à laquelle nous avons eu droit, c’était la décision de Mobilis de ne plus nous sponsoriser. Alors que nous avons représenté dignement l’Algérie, en portant le logo de Mobilis haut sur les sommets de l’Afrique, on nous a étouffés financièrement. Je m’interroge, à ce jour, sur le pourquoi de cette décision du P-DG de Mobilis. Quels sont les motifs du refus de sponsoriser le MOB ? La deuxième décision a trait à la programmation de 10 matchs en 45 jours entre l’aventure africaine et le championnat. Nous nous n’étions pas reposés une seule journée ! Il y a lieu de rappeler aussi que le club a écopé de 6 matchs à huis clos, dont 2 à l’extérieur, alors que les violences constatées un peu partout travers d’autres stades n’ont pas été sanctionnés à la hauteur des dépassements enregistrés. Je dois aussi citer les erreurs de l’arbitrage qui ont faussé le résultat final de certaines rencontres. Et pour terminer, je dirai que même le Real Madrid, dans une situation pareille, aurait rétrogradé. Mais on n’a pas d’autres choix. On prend tout sur notre dos et on essaye de reconstruire ce club avec des hommes ayant une bonne volonté et les supporters qu’on appelle, d’ailleurs, à se mobiliser derrière leur équipe. Je tiens au passage à remercier les autorités de la wilaya et de l’APC de Béjaïa, qui ont essayé de nous aider au mieux, pour qu’on puisse redresser la situation. Aussi, je remercie infiniment M. Amar Boudiab qui a mis la main à la poche, pour qu’on puisse remettre le club debout. J’espère qu’on pourra hisser le MOB haut.

Quelle est la décision que vous allez prendre après avoir eu gain de cause sur le cas Sidibé ?

Maintenant, vu que la décision de la CRL est nette, claire et précise, la signature de Sidibé à l’USMA devient caduque et je ne vous cache pas que nous avons reçu des offres de plusieurs clubs et ça sera au plus offrant. Plusieurs clubs algériens et étrangers, particulièrement de Tunisie et du Golfe, nous ont contactés. Nous communiquerons au moment opportun les détails des futures négociations.

Propos recueillis par Z. H.