Arrivée progressive des joueurs

Poursuivant le stage de préparation d’intersaisons en altitude au CNLS de Tikjda, le tandem Rahmouni – Moussouni a axé le travail de l’équipe sur le volet physique, notamment avec de la marche sur le parcours dit «Le grand huit» ou des exercices dans la salle de musculation du centre.

Les joueurs sont soumis à un travail intense, ponctué par des joutes entre les joueurs. La première s’est déroulée mercredi au stade d’El Adjibaet une autre, avant-hier, au niveau du stade du centre, en présence de l’ensemble du staff technique, de l’entraîneur des gardiens de buts, Lounés Gaouaoui, et du préparateur physique. Les deux rencontres se sont déroulées en présence de dizaines de supporters de la JSK. Avant-hier, la rencontre a été arbitrée pas le coach Rahmouni pour mieux voir l'évolution et prédispositions des joueurs, notamment les jeunes recrues qui ont tout fait pour montrer leur valeur et essayer de s’imposer dans l’équipe type pour la saison 2017/2018. A la sortie du stade, les dizaines de supporters présents ont sollicité les joueurs pour une séance de photos souvenirs. Celle-ci se déroula dans une ambiance bon enfant.

Moussouni «Tout est disponible pour réussir une bonne préparation»

Approché, Moussouni s’est montré très optimiste : «Tout se déroule dans de bonnes conditions, les joueurs travaillent sérieusement et se donnent à fond, appliquant à la lettre les consignes du coach. Les conditions de travail sont optimales, le centre dispose de commodités adéquates pour effectuer une bonne préparation». Il ajoutera : «Le centre manque effectivement d’un stade qui réponde aux normes, mais bon, nous nous entraînons en alternance avec les deux autres clubs présents ici à Tikjda (l’US Biskra et l’AS Aïn Mlila ndlr), aux stades d’El Adjiba et Haïzer qui ne sont pas très loin d’ici. Sur ce point, j’ai été bien content d'apprendre qu’un terrain de football répondant aux normes FIFA est en phase de construction. Une fois celui-ci achevé, le CNLST sera sans un centre de préparation complet et les clubs et même les équipes nationales pourront y venir pour effectuer leur préparation en altitude». Par ailleurs, dira encore Moussouni, «je tiens à rendre hommage au personnel du centre pour leur sens des responsabilités et leur professionnalisme, c’est eux même qui se chargent de la programmation des rencontres au niveau des trois stades mis à notre disposition, en coordination bien sûr avec les dirigeants des trois clubs». Interrogé sur les retardataires et l’impact de ceux-ci sur la préparation, Moussouni dira : «L’équipe se complète progressivement et l’ensemble des joueurs sera là avant la fin de ce premier stage. Il y aura un travail spécifique pour eux, afin qu'ils puissent entrer dans le bain et poursuivre la préparation avec les autres joueurs».

Asselah met fin aux spéculations et rejoint ses coéquipiers

Après avoir raté le début du stage, le portier kabyle Malik Asselah a rejoint, avant-hier, ses camarades. Le joueur a mis ainsi un terme aux rumeurs colportées çà et là concernant son éventuelle négociation avec un autre club. «J’avais de petits soucis de santé, d’ailleurs j’ai envoyé un certificat médical aux dirigeants du club», dira t-il. Assellah devait entamer les entraînements avec ses camarades, hier vendredi, avec un travail spécifique sous la houlette de l’entraîneur des gardiens, Lounes Gaouaoui.

L’ex-Harrachi, Fayçal Abdat, a rallié le groupe hier

Après le départ de Rial et Berchiche, les dirigeants de la JS Kabylie ont recruté deux nouveaux défenseurs, Saadou en provenance de l’O Médéa et Fayçal Abdat transfuge de l’USM Harrach. Ce dernier, qui a finalement obtenu sa lettre de libération après avoir fait recours au CLR (chambre de résolution des litiges), s’est engagé pour deux saisons avec la JSK, il a rejoind ses nouveaux coéquipiers hier. Ainsi, Abdat conforte la liste des nouveaux joueurs qui se sont engagés avec la JSK, à l’instar du duo Boukhenchouche – Saadou de l’O Médéa, Djabout de l’US Biskra, Chitti Lyes de l’US Chaouia et Anis Haroune de l’US Beni Douala. La piste des deux Africains annoncés il y a quelque temps, semble s’éloigner de plus en plus, d’autant que l’entraineur Mourad Rahmouni a dit faire confiance à la qualité de jeu des joueurs du cru.

Deux joutes amicales au programme

Même si les dirigeants du club n’ont rien laissé filtrer sur le nom de club devant servir de sparring-partner, il semblerait que la JSK jouera son premier match, aujourd’hui, au niveau de l’OPOW Rabah Bitat de Bouira. Une rencontre où l’équipe serait scindée en deux groupes et jouera éventuellement contre l’un des clubs de la wilaya de Bouira, en l’occurrence, le MB Bouira ou le MC Bouira où évoluait feu Khidouci, ex-joueur du MCB, qui avait rejoint la saison écoulée les espoirs de la JSK avant de décéder dans un tragique accident de moto, près de sa région natale d’El Adjiba.

M’hena A.