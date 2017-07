«Un honneur de défendre le maillot de la JSK»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 49 lecture(s)

Fayçal Abdat, l’ex-défenseur de l’USMH, de l’USMBA, du CRB, du NAHD et du RCK, contacté hier, nous a parlé de sa venue à la JSK et de ses ambitions avec le club.

La Dépêche de Kabylie : L’on a appris que vous venez de signer à la JSK. Vous confirmez ?

Fayçal Abdat : Tout à fait, j’ai finalisé avec la direction du club, hier à 14h (Ndlr jeudi) et je suis officiellement Kabyle. Je suis très content de rejoindre ce grand club.

Vous avez signé pour quelle durée ?

Je me suis entendu avec le président Hannachi sur deux ans. J’espère donner le meilleur de moi-même durant ces deux ans et répondre aux larges attentes du public kabyle.

Comment ont été les négociations avec la direction du club ?

La direction de la JSK a pris attache avec moi il y a quelques jours et tout s’est bien passé. Les négociations n’ont pas duré beaucoup de temps et on a trouvé un accord. Me voilà à la JSK et je suis fier de porter le maillot Jaune et Vert.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?

Pour ne rien vous cacher, j’avais des contacts avec plusieurs clubs de l’élite, mais dès que j’ai reçu l’appel des dirigeants de la JSK, je n’ai pas hésité un seul instant. Je suis très content de défendre les couleurs du club le plus titré du pays. C’est un grand honneur pour moi de jouer à la JSK, car tout joueur veut faire partie de l’effectif de ce grand club. Dès que j’ai récupéré ma lettre de libération, j’ai opté pour la JSK et rallié Tizi-Ouzou pour signer.

Pas trop de pression sur vos épaules ?

Je savais très bien qu’avec un club comme la JSK, il y a toujours la pression. Mais je suis quelqu’un qui aime la pression et je saurai comment être à la hauteur du large public kabyle qui aime à fond son équipe et qui est toujours derrière elle.

Et quel est votre objectif en rejoignant la JSK ?

La JSK est un club qui joue toujours les premiers rôles et pour les titres. Il est vrai aussi que la saison écoulée l’équipe n’a pas réussi un bon parcours, en luttant même pour son maintien. Mais je suis persuadé qu’elle reviendra en force, avec la volonté qui est la nôtre, nous les joueurs. Mon objectif c’est de gagner des titres et rien d’autre.

Quand intégrerez-vous le groupe ?

Je suis en route pour Tikjda en ce moment même (NDLR hier) pour entamer la préparation avec mes coéquipiers. J’ai hâte de découvrir l’ambiance du groupe et inchallah je serai à la hauteur. Je donnerai le meilleur de moi-même et satisferai les larges attentes du staff technique, des dirigeants et des supporters.

Entretien réalisé par Aomar Moussi