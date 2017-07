10 équipes au rendez-vous

Par DDK | Il ya 49 minutes | 71 lecture(s)

Organisée par le club sportif amateur New Génération des sports acrobatiques, la 3e édition de Mezghenna Battle international aura lieu aujourd’hui, à partir de 18h, au niveau de l’esplanade la Grande poste d’Alger. Pas moins de dix équipes prendront part à ce rendez-vous international, dont sept de pays étrangers (France, Hollande, Maroc, Russie, Moldavie, Ukraine et Japon). Cet évènement sportif est organisé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et en partenariat avec la DJSL d’Alger et l’APC d’Alger centre.

