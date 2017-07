Reprise des entraînements aujourd’hui

Par DDK | Il ya 49 minutes | 84 lecture(s)

Après un calme de plusieurs semaines, l’US Amizour a commencé à préparer le prochain exercice sportif 2017/2018. Conscients de la tâche qui les attend cette saison, les responsables de l’USOA se sont réunis le week-end dernier afin d’évaluer la situation du club. Et c’est aujourd’hui, à partir de 16h, que les Unionistes d’Amizour vont reprendre le chemin des entraînements au stade Larbi Touati pour la première prise de contact avec le nouveau coach, Ahmed Aider. N’ayant été écarté de la course au titre la saison dernière que lors des tous derniers rounds du championnat, où il réalisa d’ailleurs un parcours tout à fait exceptionnel, l’USOA a été la véritable révélation de la DNA, en réussissant à tenir la dragée haute aux ténors du groupe. Animés certainement d’une farouche volonté de faire plus, les responsables de l’équipe ont revu à la hausse leurs ambitions en faisant de l’accession leur objectif premier, même si on laisse entendre que des joueurs sont partis et d’autres viendront. Malgré ces départs, on se veut très rassurant du côté des dirigeants, dans la mesure où l’ossature composée de joueurs talentueux a été maintenue. Cette dernière est capable de relever le défi et réaliser un parcours à la hauteur des attentes. L’espoir est donc permis pour cette équipe d’Amizour, qui entend briller lors du prochain exercice, pour peu que les difficultés financières ne viennent pas encore entraver la grande ambition affichée.

Chihati au RC Kouba, Amroune à l’ES Ben Aknoun

Le milieu offensif Mohamed Ali Chihati, qui a joué à l’IB Lakharia avant d'opter pour l'USOA la saison écoulée, vient de signer au sein du nouveau pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, le RC Kouba. Ce milieu de terrain de qualité, âgé de 26 ans, se prépare actuellement avec sa nouvelle équipe. Il est plus que jamais décidé à décrocher une place de titulaire et réaliser une grande saison avec sa nouvelle équipe. De son côté, Mohamed Amroune qui a voulu se rapprocher de chez lui, a rejoint le nouveau pensionnaire de la DNA, l’ES Ben Aknoun.

Samy H.