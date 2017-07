Par DDK | Il ya 49 minutes | 135 lecture(s)

Le manager général de l’US Béni Douala, Dahmane Azem, déclare que la situation financière du club est vraiment critique.

«On a entamé l’intersaison avec zéro dinar dans les caisses.Pour vous dire que rien ne va au sein du club, et les quelques recrues engagées nous ont fait confiance, alors qu’on a procédé aussi à une sélection en retenant plusieurs joueurs venus de différents horizons de la Kabylie et des autres régions du pays», déclarera-t-il.

«Plus de 400 joueurs ont pris part aux journées de prospection»

Pour ce qui est des journées de prospection qui ont pris fin mercredi passé, notre interlocuteur se dit satisfait du travail accompli par le staff technique, à sa tête Kamel Nait Abbas, en procédant à choisir les meilleurs. «Plus de 400 joueurs ont pris part aux journées de prospection qui se sont déroulées du samedi au mercredi derniers. 24 joueurs ont été choisis, mais ce n’est pas encore fini, puisqu’il y aura un nouveau tri cette semaine, avant de dresser la liste finale des joueurs retenus.»

«On veut des gens intègres et honnêtes»

Dahmane Azem n’a pas omis de tirer à boulets rouges sur des personnes qui gravitent autour du club pour faire des affaires et rien d’autre, comme il a tenu à nous le déclarer : «On n’a pas besoin d’opportunistes au sein de l’administration de l’US Béni Douala. On veut des gens honnêtes et intègres et de bonne foi. Les portes du club sont grandes ouvertes à toute personne qui veut nous aider pour réaliser nos objectifs.»

«L’APC de Béni Douala ne nous a accordé aucun sou depuis quatre ans»

Le manager général de l’US Béni Douala est très déçu du mépris affiché par les autorités locales, à leur tête le président d’APC d’obédience RCD, qui n’a rien fait à ses yeux pour débloquer la subvention pour l’US Béni Douala qui a honoré la région et toute la wilaya de Tizi-Ouzou mais aussi la Kabylie, en réalisant quatre accessions en l’espace de cinq années. «Depuis quatre années, on n’a perçu aucune subvention de l’APC de Béni Douala et le maire ne fait que promettre, mais en vain. On n’a rien reçu de concret et c’est vraiment dommage pour un club comme l’US Béni Douala qui a fait honneur à la Kabylie», fulminera-t-il.

«Hocine Ammam est le seul qui paie de sa poche pour subvenir aux besoins de l’équipe»

Toujours concernant les besoins de l’équipe et les moyens mis à la disposition du club et sa gestion durant toute la saison, Dahmane Azem estime que «Hocine Ammam est le seul qui paye de sa poche pour subvenir aux besoins de l’équipe et couvre toutes les charges. Pourtant il y a des hommes dans la région de Béni Douala qui peuvent mettre le paquet pour permettre à l’USBD de réaliser l’accession en Ligue 2 professionnelle.»

Appel aux industriels de la région

En conclusion, le manager général de l’US Béni Douala lance un appel solennel aux industriels de la région et au patron de Cevital de venir en aide à l’USBD, pour réaliser l’accession en Ligue 2 professionnelle. «Ce sera difficile de gérer cette saison qui est lancée avec zéro dinar dans nos comptes. On lance un appel aux industriels et à Issad Rebrab, le patron de Cevital, afin de nous soutenir matériellement et financièrement pour couvrir toutes les charges et faire face à cette situation financière critique dont se trouve l’USBD. J’espère qu’il y aura un écho favorable et que les gens vont se manifester pour permettre à l’équipe d’aller de l’avant et réaliser son objectif, à savoir l’accession en Ligue 2 Mobilis dès la saison prochaine. La saison passée, on a raté de peu cet objectif, lors de la dernière journée et ce malgré qu’on a terminé avec le même nombre de points avec le RC Kouba, qui a finalement accédé à la faveur de son goal-average particulier », conclura notre interlocuteur.

Propos recueillis par Massi Boufatis