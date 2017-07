Belkacem Sellami n’est plus

Par DDK | Il ya 48 minutes | 45 lecture(s)

L’icône emblématique du MOB, en la personne de Belkacem Sellami, ancien joueur des années 60, est décédé avant-hier à l’âge de 75 ans. Da Belkacem, comme l’aiment l’appeler les Crabes, était très estimé par tous les amoureux du football béjaoui. Toute sa vie était rattachée aux couleurs vert et noir qu’il a défendus en tant que joueur et qu’il a valorisés en dehors du terrain. Il a su comment transmettre les valeurs que véhicule le club à la nouvelle génération, en côtoyant de grands joueurs, à l’image de Bouzemboua, Khellil, Benstiti, Semmache, Moulla, Allaoua, le défunt Ould-Ali et tant d’autres avec qui il a gardé de très bonnes relations humaines. Il a été enterré, hier, au cimetière Sidi M’hand Amokrane de Béjaïa, après la prière du vendredi. Repose en paix Da Belkacem, la famille Mobiste ne t’oubliera jamais.

Z. H.