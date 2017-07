L’équipe en Tunisie dès aujourd’hui

Par DDK | Il ya 49 minutes | 90 lecture(s)

La délégation du MOB ralliera la Tunisie par voie terrestre, aujourd’hui à 18h, pour le traditionnel stage d’intersaison, qui s’étalera du 23 juillet au 4 août prochain. L’entraîneur Mustapha Biskri a rendu public le programme de ce stage. Celui-ci débutera demain, avec une première séance de travail à 18h, avant de se poursuivre pendant la durée du stage avec du biquotidien au menu, en sus de séances de musculation et d’une séance de récupération. Le coach a, en outre, programmé 3 matchs amicaux qui auront lieu les 30 juillet, 1er août et 3 août, contre des adversaires qu’il choisira sur place. Dans le but de mettre l'équipe dans les meilleures conditions, la direction a porté son choix sur la région de Hammam Bourguiba, où la délégation mobiste, composée de 38 personnes, élira domicile au niveau de l'hôtel El Mouradi.

Meddour (WAB) et Mokrani (USMH) pistés

Les dirigeants des Vert et Noir béjaouis ont contacté les deux gardiens, Meddour (WAB) et Mokrani (USMH), qui pourraient rallier la capitale des Hammadites dans les heures qui viennent.

Boulemdaïs reçoit la décision de sa libération

La direction du MOB a notifié au joueur Hamza Boulemdaïs sa libération, avant-hier jeudi, lors de la séance matinale. Si les dirigeants se sont séparés de ce joueur, c’est parce qu’ils estiment que son rendement a été «négatif» tout au long de la phase retour.

Z. H