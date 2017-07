L’opération engagement enclenchée

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

L’opération des engagements, au titre de la saison sportive 2017-2018, a été enclenchée dimanche dernier par la ligue de football de Tizi-Ouzou.

L’an dernier, elles étaient soixante formations affiliées. Pour la nouvelle saison qui se profile à l’horizon, la ligue devrait enregistrer l’arrivée de nouvelles équipes, à en croire des échos. Comme il n’est pas exclu que certaines formations, pour une raison ou une autre, ne renouvellent pas leurs engagements. Pour l’heure, il serait hasardeux d’émettre un pronostic à ce sujet, sachant qu’au niveau de la ligue, les responsables s’attendent à un chiffre record en matière de clubs qui seront engagés.

La coupe de wilaya pour débuter la saison

Comme cela a été le cas la saison dernière et dans le souci d’avancer dans la compétition et de boucler la saison dans les temps, la ligue prévoit de débuter le nouvel exercice 2017-2018 avec la coupe de wilaya, notamment avec le déroulement du tour préliminaire et des 1/16e de finale. Aussi selon les informations recueillies, le coup d’envoi de cette joute populaire sera donné à la mi-septembre. Il est utile de rappeler que la coupe de wilaya est devenue, depuis maintenant deux années, obligatoire pour l’ensemble des clubs affiliés, sachant que les vainqueurs des différentes catégories représenteront la ligue à la prochaine édition de la coupe d’Algérie 2018-2019. Outre cet objectif, cette compétition, suscitant un engouement chez tous les adeptes de la balle ronde, servira de préparation pour les clubs, pour bien préparer le championnat, dont le coup d’envoi a été fixé pour le 6 octobre prochain.

Vers la prise en charge des frais d’engagement par la DJS ?

Les frais d’engagement au titre de la saison sportive 2017-2018, qui s’élèvent cette saison à quatre cents mille dinars par club seraient, selon des indiscrétions, pris en charge par la direction de la jeunesse et des sports de Tizi-Ouzou. Une nouvelle qui ne sera pas sans soulager les clubs qui accusent des manques de ressources financières. Aussi, cette initiative de la DJS de Tizi-Ouzou, constituera, si est elle confirmée, une bouffée d’oxygène pour les clubs et permettra de faciliter l’opération des engagements au niveau de la ligue et de ficeler au plus tôt ce dossier. Pour rappel, lors des quatre saisons précédentes, la prise en charge des frais d’engagement a été assurée par l’APW de Tizi-Ouzou.

AGE de la Ligue le 12 août

La ligue de Tizi-Ouzou a programmé une assemblée générale extraordinaire avec les clubs pour le 12 août 2017. Cette rencontre aura un seul point à l’ordre du jour : la préparation de la saison 2017-2018. Lors de ce conclave, il sera question de revenir sur le bilan de la saison dernière, notamment sur les imperfections constatées. Ce sera, aussi, une occasion pour les membres de l’AG de proposer des solutions à même de corriger toutes les lacunes, pour assurer un meilleur déroulement des compétitions, que ce soit le championnat ou la coupe de wilaya. L’homologation des terrains, la répartition des groupes pré-honneur et des jeunes catégories, les dispositions à adopter par rapport aux spécificités de la wilaya de Tizi-Ouzou… seront sans doute évoquées. Aussi, en marge de cette assemblée, il sera procédé à la remise des récompenses aux champions et vainqueurs de la coupe de wilaya et du fair-play.

La licence en ligne, la nouveauté de la saison

La ligue de football de Tizi-Ouzou, qui tente d’améliorer ses prestations vis-à-vis des clubs qui lui sont affiliés, va lancer cette saison l’opération d’informatisation de ses services au niveau de la ligue. Une opération qui englobera l’introduction en ligne des dossiers de licences (joueurs, entraîneurs, médecins, soigneurs et dirigeants). Une nouveauté qui sera bénéfique pour les clubs qui ne seront, donc, plus contraints de se déplacer, pour déposer leurs dossiers de licences, à condition, bien entendu, qu’il y ait une maîtrises de cette nouveauté par toutes les parties.

Stage pour les arbitres le 18 août à Tigzirt

Aussi, dans le cadre de son plan de formation, la ligue de Tizi-Ouzou organisera un stage d’arbitres, au niveau de l’auberge de Tigzirt, du 18 au 23 août 2017. Plus de 60 candidats ont été inscrits pour cette formation que dirigera l’ancien arbitre international Hocine Ould El Hadj. Par ailleurs, la ligue a également prévu l’organisation de trois séminaires au profit des arbitres en activité, tous paliers confondus. Des rencontres de deux jours qui seront, prévoit-on, mises à profit pour faire le bilan de la saison 2016-2017 et préparer la saison à venir.

S Klari.