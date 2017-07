Fin du stage de la sélection française U17 à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Le stage de l’équipe nationale française des cadettes (U17) de volley-ball a pris fin, jeudi passé, à Béjaïa après l’organisation de 4 matchs amicaux contre les sélections nationales algériennes espoirs filles et cadettes, à la salle Opow. Ce stage, organisé par les deux fédérations, a été une réussite totale. Les responsables des deux fédérations se sont, en tout cas, dits «très satisfaits» du résultat et des objectifs atteints (volume d'entraînement et de compétition, découverte de sites touristiques et historiques de la ville de Béjaïa…). La cérémonie de clôture a, donc, eu lieu jeudi dernier à l'hôtel des Hammadites de Tichy, où les équipes ont été conviées à un dîner en plein air, offert par la Fédération algérienne de volley-ball. La collation s’est déroulée dans une ambiance conviviale et familiale, en présence, entre autres, du DJS de Béjaïa, du président de la fédération algérienne de volley-ball, du président de la ligue de wilaya du volley-ball et de membres fédéraux.

Z. H.