300 athlètes à la 7ème édition

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Pas moins de 300 athlètes ont pris part, avant-hier et hier à la 7ème édition du Tournoi national des arts martiaux (Kung-Fu-Wushu», qui s’est étalé donc sur 2 jours, au niveau de la salle de sport d’Azeffoun, à une soixantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est la première fois que cette compétition sportive se déroule en dehors de Timizart, en raison de l’insuffisance des infrastructures pouvant accueillir cette manifestation qui prend de plus en plus d’envergure. Celle-ci voit chaque année la participation de nombreux clubs de différentes régions du pays. L’édition de cette année a été dédiée au regretté Chérif Ihidoussene, un des pionniers des arts martiaux dans la région de Timizart. Une vingtaine de wilayas y ont participé, dont Bouira, Boumerdès, Alger, Oran, Djelfa, Blida, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Tiaret, Mascara, Médéa, Tissemsilt, Chlef et bien sûr Tizi-Ouzou… Des démonstrations et exhibitions de cette discipline d’origine chinoise ont été exécutées durant la première journée, devant une foule nombreuse et captivée. La compétition devait être clôturée hier.

Nadia Rahab.