Du bronze pour les boxeurs de l’OTA

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Les boxeurs de l’Olympique de Tizi-Gheniff et non moins représentants de la wilaya de Tizi-Ouzou à la dernière édition de la coupe d’Algérie de boxe, en l’occurrence Massinissa Chikh (52 kg) et Amirouche Djidda, ont tiré leur épingle du jeu dans cette compétition, qui s’est déroulée à Chlef, en arrivant en finale. «Notre participation à cette dernière coupe d’Algérie n’était pas du tout probable, sachant que notre club, à savoir l’Olympique de Tizi-Gheniff, ne pouvait prendre en charge ni le frais de déplacement, ni ceux de l’hébergement», confie M. Ghani Bougaci, président de section, tout en précisant que l’équipe a, finalement, pu prendre part à cette compétition grâce à l’aide de l’APC. Aussi, la délégation, composée des deux boxeurs médaillés, de M. M. Ghani Bougaci, président de section, de l’entraîneur Fateh Zamoum et du dirigeant Hakim Lekehal, a été reçue à son retour à Tizi-Gheniff par M. Saïd Mansour, président de l’APC. Ce dernier a félicité les finalistes, lors d’une collation, pour leur honorable participation, «d’autant plus qu’ils ont honoré non seulement la localité, mais aussi toute la wilaya de Tizi-Ouzou», s’est-il réjoui, tout en souhaitant, par ailleurs, que la championne nationale Henya Berkane, sélectionnée en équipe nationale, revienne avec un autre titre prochainement d’Annaba. Outre les deux pugilistes de l’OTG, les deux boxeuses de l’association sportive «Kick boxing» de la même localité, en l’occurrence Ania Hocini et Zahra Hamtache sont, quant à elles, revenues avec une médaille d’or chacune, en s’adjugeant, chacune dans sa catégorie respective, la première place du podium au dernier championnat national qui s’est tenu à Blida du 12 au 15 de ce mois.

Essaid Mouas