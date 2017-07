«Je n'ai jamais songé à quitter la JSK»

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Rencontré au CNLS de Tikjda où il se trouve avec son club, la JSK, qui effectue son stage de préparation en altitude, le portier kabyle, Malik Asselah, a répondu à quelques questions.

Dépêche de Kabylie : Beaucoup de rumeurs concernant votre éventuel départ de la JS Kabylie ont été colportées çà et là, qu’en est-il au juste ?

Malik Asselah : Ce ne sont que des spéculations, des informations non fondées que je tiens à démentir catégoriquement. Je suis toujours sous contrat avec mon club, la JSK, que je n'ai, à aucun moment, songé à quitter. J’étais seulement malade. D’ailleurs, j’avais envoyé un certificat médical à la direction. Aujourd’hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. J’ai rejoint mes coéquipiers à Tikjda, pour entamer le travail en altitude, première phase du stage de préparation pour la saison prochaine.

Êtes-vous soumis à un programme spécifique pour récupérer le retard ?

Effectivement, surtout que j’ai terminé mon traitement médical. Aujourd’hui (ndlr, hier), avec l’entraîneur Lounès Gaouaoui, j’ai débuté avec un travail spécifique de manière progressive et je continuerai à l’appliquer même après le deuxième stage, prévu prochainement. En tout cas, je ferai tout pour récupérer ma forme et être au top.

Comment trouvez-vous les conditions de travail au CNSLT ?

Sincèrement, elles sont excellentes. En sus du service impeccable des responsables du centre, ce dernier, culminant à 1 478 m d’altitude, réunit toutes les conditions pour réussir une bonne préparation physique. Aussi, l’accueil des supporters qui nous ont suivis jusqu’ici a été très chaleureux. Nous concernant, on doit continuer à travailler avec abnégation, mais surtout avec beaucoup de concentration. Pour cette première phase, c’est le travail physique qui est favorisé. Il est indispensable pour faire le plein avant d’entrer dans le travail technique et tactique, lequel sera ponctué par des matchs amicaux.

Comment appréhendez-vous la saison prochaine ?

La saison écoulée a été une expérience négative pour tout le club, mais elle doit nous servir de leçon. Il faut apprendre de nos erreurs et Incha’Allah, on va rectifier le tir et réussir une bonne saison 2017/2018. La JSK est un grand club qui a traversé des moments difficiles. Le public nous a toujours soutenus, même lors des périodes les plus dures. L’essentiel c’est de demeurer concentrés. Le staff dirigeant est en train de faire un très bon travail qui conduira, espérons-le, l’équipe à bon port.

Que pensez-vous des nouveaux joueurs recrutés ?

Ce sont des jeunes pétris de qualités qui travaillent avec assiduité pour convaincre et s’imposer dans l’équipe type. Leur intégration se fait au fur et à mesure que le stage avance. En tout cas, on fait tout pour les aider à s’adapter facilement et entrer dans le bain.

Entretien réalisé par M’hena A.